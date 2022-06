Yrma Lydia no recibía ningún apoyo económico de su esposo: era violentada y quería divorciarse

El feminicidio de la cantante Yrma Lydya presuntamente a manos de su esposo, Jesús “N”, sigue dando de qué hablar pues no sólo resulta sorprendente la forma en la que se dieron las cosas sino que es indignante que las mujeres sigan siendo asesinadas y posteriormente señaladas.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 23 de junio en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle. Jesús “N” e Yrma se habrían citado ahí para firmar los papeles de divorcio, según reveló Salvador González, abogado de la cantante.

Durante la reunión, el hombre le dio varios tiros a la cantante con un arma de fuego. Tras caer muerta, el agresor trató de huir pero no lo consiguió ya que fue retenido hasta que llegó la policía. Se sabe que ejerce como abogado y que ha tenido relaciones con personas de alto poder como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad.

Yrma Lydya Sus redes sociales están inundados de mensajes de condolencias por la muerte de la joven intérprete. (Facebook oficial)

Mucho se ha hablado de lo que llevó a Yrma a estar al lado de un hombre mayor, minimizando el hecho de que fue asesinada por este. Es así como la intérprete ha sido defendida por otras mujeres, por sus colegas y el productor Hugo Mejuto, a quien conoció tras participar en el GranDiosas tour

En entrevista con De Primera Mano, Mejuto reveló que en varias ocasiones la joven de 21 años le hizo saber que no podía unirse al espectáculo por problemas económicos.

“Intuyes que había un problema. Los que conocimos a este matrimonio, bueno, supuesto, porque no me consta que estuvieran casados (...) había como situaciones de que me confirmaba o me cancelaba y yo terminé diciéndole a Yrma: ‘Yrma, vente a cantar, no pasa nada (...) No necesitas a nadie, ningún sponsor ni patrocinio ni padrino’”, dijo. Mejuto.

De acuerdo con el productor, la pareja de Yrma era soberbio y exigente.

“Lo poco que lo traté, lo traté en dos ocasiones. De la última vez que lo traté fue en la Arena Ciudad de México (...) fue un señor que estaba ahí en backstage, muy insistente, con una actitud muy específica de soberbia, de poder”, recordó.

Menjuto dijo que Yrma rechazó al menos cuatro veces la invitación a participar en el show de GranDiosas porque le decía que no tenía los recursos para asistir.

“Hablé con ella el martes y me dijo: ‘Hugo, lamentablemente no puedo ir. Lo lamento porque yo me moría de las ganas, pero dependo (económicamente) de otras personas”

El productor aseguró que ella no estaba con Jesús “N” por dinero y que siempre se esforzaba por obtener oportunidades en la industria musical.

▶#VIDEO | La joven cantante, Yrma Lydya compartía en redes sociales videos cantando desde su casa.



📹: FB/ Yrma Lydya pic.twitter.com/qyu2UjakJq — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) June 25, 2022

Otras personas como la periodista Addis Tuñón reveló que la joven cantante estaba buscando formas de comprar equipo de sonido para sacar su carrera por su cuenta ya que no tenía apoyo de su marido.

También mencionó que era víctima de violencia pues en una ocasión escuchó al abogado decir que “ella tenía precio”. Según ha trascendido a través del periódico Excélsior, la cantante ya lo había denuncia por agresión y este ya tenía un historial de fraude, extorsión y presentación judicial falsa.

Víctor Hugo Sánchez, publirrelacionista de Yrma, reveló en exclusiva a MILENIO que en un principio, Jesús “N” pedía que la apoyaran. “Necesito que le den el apoyo, no me importa cuánto me cueste, pero necesito que esta niña triunfe’”, recordó las palabras del presunto feminicida.

“Era una chica muy persistente, dedicada, buscaba triunfar a como diera lugar”, describió Sánchez a Lydya en dicha entrevista.

Familiares y amigos la han recordado como una mujer talentosa que vivía apasionada por la música.