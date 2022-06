Hay que dejar de responsabilizar a las mujeres por estar con un hombre mayor: Yrma Lydya ya había denunciado a su esposo por violencia familiar

La cantante de música regional mexicana, Yrma Lydya de 21 años fue asesinada a disparos y a manos de su esposo, Jesús “N” de 79 años, el jueves 23 de junio por la noche en el restaurante de comida japonesa Suntory del Valle.

Testigos aseguran que mantuvieron una discusión en el lugar y que aparentemente fue por su divorcio, aunque también existe otra versión, que indica que Yrma se enteró de una infidelidad, es por ello que discutieron y sin llegar a una resolución, la confrontación se salió de control hasta que la pareja de la cantante le disparó en tres ocasiones.

El agresor Jesús “N” intentó escapar del local de comida, sin embargo, el personal del restaurante le impidió salir, así como a todos los comensales. Mientras tanto, otros empleados le brindaron los primeros auxilios a la joven que se encontraba inconsciente y, para más tarde cuando llegó la ambulancia, ya no contaba con signos vitales.

Yrma Lydya La joven falleció el pasado 23 de junio después de ser sorprendida con varios disparos.- Instagram.

Yrma Lydya ya había puesto una denuncia contra su pareja

La violencia de Jesús “N” hacía Yrma Lydya era algo que perpetuaba en su relación, incluso, un periodista en Twitter asegura que la joven había realizado al realizar la debida denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, pero no ocurrió ninguna sanción para su agresor.

Sin embargo, también aseguran que fue golpeada, encañonada y torturada con electrochoques y, además, hubo un intento de ahogamiento por parte de su esposo.

Denunció Yrma Lydia a su presunto asesino por violencia familiar:



En diciembre pasado, la cantante inició una carpeta en @FiscaliaCDMX por violencia familiar en contra del abogado Jesús Hernández Alcocer, detenido por el #feminicidio en el Suntory.



(1/2) pic.twitter.com/PBi2v3aspy — Antonio Nieto (@siete_letras) June 24, 2022

De acuerdo con el portal de noticias La-Lista, la carpeta de investigación se abrió el 20 de diciembre de 2021 por el delito de violencia familiar, sin embargo, las autoridades cerraron el el caso, luego de que la cantante le otorgara el perdón a su agresor al día siguiente.

“Al estar junto a la taza del baño (en su domicilio) saca una pistola que siempre trae en su bolsa de mano que él siempre carga, la cual empuña con su mano derecha y me pone el cañón de la pistola en la frente y me dice que me quiere matar, y después me la quita y me da un golpe con ella en la cabeza”, se lee en la declaración de Yrma Lidia, de acuerdo con lo expuesto en La-Lista.

Un usuario compartió que “el asesino de Yrma Lydya tiene antecedentes de “accidentes” y “suicidios” de anteriores esposas; no completó la carrera de Derecho aunque litigó mas de 50 años”, asimismo, era amigo del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien fue acusado de fraude y lavado de dinero.

Resulta que el asesino de Yrma Lydya tiene antecedentes de "accidentes" y "suicidios" de anteriores esposas; no completó la carrera de Derecho aunque litigó mas de 50 años y ¿qué creen?, aparte de amigo del impresentable Onésimo Cepeda, es del panista @FDoringCasar

👇🏼 https://t.co/JM7re5QL8q — ElMercurioVer (@ElMercurioVer) June 25, 2022

Otra usuaria señala que se casaron en mayo de 2021, pero se divorciaron en septiembre del mismo año y volvieron a casarse en noviembre de 2021, no obstante, en diciembre, la joven levanta la denuncia por “por agredirla, golpearla y amenazarla con un arma de fuego” y, finalmente, Jesús “N” la asesina en junio de 2022.