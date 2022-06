Natalia Téllez presume lo mucho que ha crecido su hija a sus 5 meses

Natalia Téllez sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de su hija Emilia en la cual dejó ver lo mucho que ha crecido a sus 5 meses de edad. La conductora se mostró muy feliz en su faceta como mamá y recibió varios comentarios por parte de sus seguidores y amigas sobre su hija.

Natalia Téllez presume a su hija y revela por qué no muestra su rostro

Después de haber felicitado a su papá por el Día del padre con un divertido mensaje en redes sociales. La famosa compartió una foto de su padre con Emilia y la acompañó del mensaje:

“Guillermo Téllez no se atrevería a dormirse cargando a Emilia… esperen, él sólo cerró los ojos, ¿cierto?”

En otra publicación, la conductora de Netas Divinas, compartió una foto de Emilia en sus brazos mientras usa un tierno traje de astronauta. Natalia acompañó la imagen con el mensaje:

“El arte de comer con una astronauta”

El papá de la bebé en la publicación:

“Cómo comer en gravedad cero by Emi astronauta”

Te recomendamos: Natalia Tellez y su novio demuestran que el amor llega después de los 30

Consuelo Duval, amiga de Natalia, no tardó en reaccionar ante la foto madre e hija y le escribió:

“La astronauta más hermosa de la tierra, los ríos, los mares, las penínsulas, llanos, sierras, océanos, todo, todo, es perfecta”.

Te recomendamos: Natalia Téllez enaltece las pecas de su rostro y nos recuerda lo especial que es tenerlas

Aunque Natalia frecuentemente comparte algunos momentos junto a su hija, nunca ha mostrado su rostro. En una reciente plática con sus compañeras de Netas Divinas, dijo que quiere cuidar la exposición de la imagen de su hija por algunas reacciones en redes.

“Me llegan mensajes de: ‘Enseña a tu bebé, enseña a tu bebé’. Cuando enseño una uña de mi bebé, los comentarios: ‘Que uña tan larga, que calcetín tan sucio, que pie tan chiquito’, ¿cómo voy a enseñar a mi bebé?”

Te recomendamos: Natalia Téllez responde a quienes la critican por “cambiar de opinión”

También reconoció que desde que se convirtió en madre ha recibido consejos que son útiles, pero sabe que en las redes sociales también existe mucho escrutinio y por eso prefiere proteger a su hija mientras es menor.

“Hay consejos chidos, yo sé reconocer, en mi enorme ignorancia, cuando es un consejo útil de alguien que te quiere y cuando es de una superioridad moral, entonces, ¿saben qué?, no, no quiero enseñar a mi bebé, por todo lo que he enseñado”

Natalia ha sido muy honesta sobre su experiencia con al maternidad y confesó que ha aprendido mucho de su hija aunque ella aún es muy pequeña. El ser madre le ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista