Regina Blandón responde a su papá tras minimizar el abuso que sufrió de niña

Regina Blandón volvió a hablar del abuso que sufrió durante su infancia, luego de que su padre declarara que el incidente “no había sido grave”. La actriz reveló cómo había reaccionado ante las palabras de su padre y qué fue lo que sucedió entre ellos.

Regina Blandón reacciona ante las palabras de su papá sobre el abuso que sufrió

Anteriormente, Regina Blandón habló de su experiencia en una entrevista con Isabel Lascurain. Ahí dijo que había sucedido durante unas vacaciones en Acapulco y el agresor había sido un señor que trabajaba para su familia.

“Se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”.

En ese momento, Regina dijo que su padre se había molestado mucho al enterarse de la situación.

“Mi papá estuvo a punto de matar al cabr*n”.

Te recomendamos: Critican a Regina Blandón por sus películas y ella deja a todos callados

Sin embargo al ser cuestionado Roberto Blandón sobre lo sucedido cuando su hija tenía 7 años de edad, él dio su versión de los hechos. En un encuentro con los medios dijo que no sabía que su hija había hablado de su abuso ante los medios.

Te recomendamos: Regina Blandón se divorció antes de los 30 pero prueba que nunca hay que dejar de creer en el amor

Ante los ojos del público, las palabras del actor minimizaron la vivencia de su hija.

“Ah no, pero eso fue hace como 30 mil años y nunca llegó a ser abuso claramente”

Por medio de redes sociales varias usuarias tacharon de desafortunados los comentarios de Roberto Blandón.

Te recomendamos: Así fue como Regina Blandón defendió a Eugenio Derbez luego que lo acusaran de abusar de ella

El actor, también dijo que no había reaccionado de manera violenta al enterarse de los hechos.

“No, no. No llegó a tanto”

Aunque Regina reveló que tuvo que superarlo con años de terapia, su padre declaró:

“No fue tan grave”

Recientemente Regina volvió a hablar del tema en una entrevista con Ventaneando. Ella afirmó que tuvo que hablar con su padre sobre lo que había pasado para que ambos comprendieran la situación, pero no quiso entrar en detalles.

“Ya hablé con él. Y ya está, eso se queda en familia y ya nos entendimos”

Regina decidió hablar sobre su experiencia para unirse contra el abuso sexual y animar a más víctimas a denunciar.

“Lo que nos ha enseñado el machismo sistémico y el patriarcado y etcétera es a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. O sea, siempre somos la histérica, la loca, la de ‘estás exagerando’…”

En su entrevista reciente, la famosa reiteró su mensaje para las mujeres que pasen por una situación similar.

“Lo único que tendría que decir es que si alguien está escuchando esto y está en una situación de violencia o de abuso... alcen la voz porque vale la pena. Siempre va a haber alguien que te va a brindar una mano. Ya está... muchas gracias. México es un país con muchísimo machismo y misoginia, y mucha violencia. Once mujeres al día muertas lo comprueban; entonces, por favor, alcen la voz”.

Anteriormente la actriz ha alzado la voz para apoyar los derechos de las mujeres, como es el derecho al aborto.

La protagonista de ‘Sin Hijos’ usó sus redes sociales para apoyar las protestas del 8M, realizó un cartel con el mensaje «Juntas, libres y sin miedo» junto al cual posó usando una mascada verde en su mano para mostrar su apoyo al aborto.