“Hoy siento lástima y compasión”: Consuelo Duval se sincera y envía mensaje al padre de sus hijos

Consuelo Duval ha demostrado en más de una ocasión el poder de las mamás solteras, pues en redes sociales ha presumido el éxito de sus hijos y también que es capaz de criar hijos con valores.

Como cada tercer domingo de junio, se celebró el Día del padre en México y en varios países, así que la conductora y cómica dio a conocer un mensaje dirigido a su expareja y padre de sus hijos mediante su cuenta de Instagram:

“Muchas veces sentí mucho coraje en contra del papá de mis hijos por haberme dejado sola… ¡Hoy siento lástima y compasión! ¡DE LO QUE SE PERDIÓ!”.

La conductora de “Netas divinas” recibió muchos mensajes de apoyo de parte de sus seguidores y amigos del espectáculo, donde se le reconocía por su gran labor al educar a sus hijos sola, donde incluso, varias mujeres se sintieron identificadas con su revelación.

Entre los comentarios que se pueden apreciar, se encuentran:

“Me uno al club de las mamás guerreras… una fortuna y bendiciones ver a nuestros hijos crecer con mucho amor aún con el solo una persona en casa”; “Ya somos dos amiga idéntico me paso, lo que no saben es lo maravilloso que es ser padre y madre a la vez y todo lo que se perdieron, jamás lo sabrán”; " La vida te recompensa al millón, mi mamá es así como tú, y no sabes el amor tan inmenso que le tengo. La recompensa mi amor incondicional. Un abrazo”.

Consuelo Duval comprueba que las madres solteras lo pueden lograr todo

La actriz, que ha dado muestras de fortaleza al sacar a sus hijos Paly y Michel adelante, también ha dado a conocer que tuvo que criarlos sola, debido a que su expareja, no quiso responsabilizarse ni formar una familia.

A pesar de las carencias, ella se ha venido abriendo paso en el ámbito del espectáculo, donde ha participado que series y varios programas de televisión, donde destacan sus dotes y talentos.

