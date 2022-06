Consuelo Duval empodera a las madres solteras con emotiva foto de sus hijos

Consuelo Duval es una de las actrices más famosas de México, que se dio a conocer como Federica en el programa La Familia P. Luche, al lado de Eugenio Derbez.

A sus 53 años, la actriz luce mejor que nunca y sigue muy activa, trabajando en lo que le apasiona y cosechando éxitos.

Sin embargo, no fue fácil para ella llegar a donde está y lograr una carrera tan exitosa, pues en sus inicios le tocó muy difícil a l ser madre soltera.

En diferentes oportunidades, Consuelo ha hablado del reto que fue para ella criar a sus dos hijos Michel y Paly, luego que el padre los abandonara.

Sin embargo, lo hizo como toda una mujer guerrera y valiente, mientras trabajaba y a la vez cumplía con su rol de madre, dejando ver que las madres solteras son unas superheroínas.

Consuelo Duval empodera a las madres solteras

Consuelo publicó una imagen del pasado, en la que se veía en su rol de mamá, amamantando a su hijo Michel, mientras su hija Paly estaba en su espalda.

En la foto se ve la cara de cansancio de Consuelo, pero como toda mujer fuerte y valiente lo soportó todo por sacar a sus hijos adelante, y está orgullosa de ello.

“Los #tbt me provocan hueco en la barriga! Pero también ME EMPODERAN!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🥹🥹🥹🥹 Bravo chingadera mayor!! Ahí estabas, solita con tus cachorros, cagada de miedo y de tristeza por dejarlos para irte a trabajar🥹 con un “no vaya mamá, no vaya” clavado en los oídos y con una culpa que ardía!!” , dijo la actriz, evidenciando lo difícil que fue para ella trabajar y ser mamá soltera.

Sin embargo, destacó “Todo ha valido la pena!! Hiciste lo mejor que podías!! Les creaste una burbuja protectora ayudada por todos los personajes de Disney🦁🐱🐶🦊🐻🐯🐝🐞🪲 Y Has tenido el privilegio de verlos crecer… y volar🤧 Atte tu yo con el síndrome del nido vacío🙄 Madre que amamantó🤣 @mich_duval Madre que cargó en la espalda a su changuita😂@palyoficial”.

Sin duda Consuelo hizo un gran trabajo como madre, pues sus hijos crecieron siendo hombre y mujer de bien, y exitosos, que ya triunfan en el mundo de la televisión como actores.