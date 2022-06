Fernando Colunga regresa a la televisión pero con una lista de estrictas condiciones

Fernando Colunga es definitivamente uno de los galanes por excelencia de la patalla chica. El actor uno de los protagonistas de las telenovelas más exitosas como “María Mercedes” (1992-1993), “Marimar” (1994) y “María la del Barrio” (1995-1996). También estuvo en “Esmeralda” (1997), “La Ursurpadora” (1998), “Abrázame muy fuerte” (2000-2001).

Las telenovelas de época sin duda fueron su fuerte, destacando en “Amor real” (2003), “Alborada” (2005-2005) y “Pasión” (2007-2008). La última telenovela en la que pudimos verlo fue “Pasión y poder” (2015-2016) pues decidió darle un tiempo fuera de la pantalla, específicamente de las telenovelas. Se esperaba su gran regreso con “Malverde”, producción grabada en México y producida por Telemundo para Netflix pero no pudo continuar en el proyecto.

Desde mediados de 2020 se rumora fuertemente que el actor sostiene una relación con Blanca Soto, quien fuera su compañera en la telenovela “Porque el amor manda”, de 2012. Si bien no se ha confirmado nada oficialmente, se sabe que Colunga es muy celoso de su vida privada, razón por la que nunca comparte nada personal.

Ahora, el galán está dando mucho de qué hablar pero no por abrir su corazón y revelar si en efecto está saliendo con la actriz sino porque finalmente volverá a la televisión.

Fernando Colunga compartirá pantalla con Ana Brenda Contreras en la serie de Telemundo, “El Conde”. La historia está inspirada en la obra clásica de Alejandro Dumas, e inició grabaciones hace apenas unos días en México, según dio a conocer la misma cadena de televisión.

El elenco también incluye a Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Chantal Andere y Víctor González, con participaciones especiales de Helena Rojo, Omar Fierro, Javier Díaz Dueñas y Manuel Navarro.

“Es la esencia de este nuevo proyecto, “El Conde”: Amor y Honor, donde todos y cada uno de los que participamos con mucho cariño día a día, tenemos el deseo, que el público, viva, disfrute y se apasione a lo largo de esta emocionante historia”, dijo Colunga en una entrevista.

“Como la vida misma que puede cambiar radicalmente de un momento a otro, cuando parece que la suerte y el amor nos abandonan en ese instante se reduce a confiar, tener fe y esperar”, expresó Colunga

Por su parte, Ana Brenda Contreras dijo estar muy agradecida por formar parte de dicha producción, al lado de un elenco tan importante. “Estoy muy contenta y agradecida por formar parte de esta gran producción de calidad y de protagonizar este clásico al lado de Fernando Colunga junto a un elenco de primera”

Y agregó: “Para mí es un privilegio compartir el set con compañeros actores que son unas eminencias en el género del melodrama. Estoy segura de que el público disfrutará esta fascinante historia…y serán testigos de la evolución de la mujer y del glamour de esa era mágica a través los vestuarios y peinados”.

Fernando Colunga encendió la polémica en medio del inicio de grabaciones

Según trascendió en el portal EllaEonline, le histrión habría preparado una lista de exigencias para aceptar la propuesta de Telemundo. Entre éstas están un lugar especial para estacionar su auto, un entrenador personal, ensayar a solas su guión y determinadas amenidades en su camerino. Así mismo, el sitio ha informado anteriormente que Colunga exige fuertes cantidades de dinero, las cuales pueden ascender hasta los 200 mil dólares.

Aunque se dijo que estas situación habría sido una de las razones por las que el actor terminó saliendo de “Malverde”, finalmente se dijo que fue porque recibió amenazas.

“Él no quería renunciar, pero fueron muchas amenazas y de última hora decidió salirse. Se quedó la producción parada porque ya estaba casi todo para arrancar (...) Aquí el narcotráfico es prácticamente el que manda y lo amenazaron porque no querían que él lo interpretara porque se les hacía una burla. Si a los narcos no les gusta algo, van y ponen orden”, dijo una fuente en aquel entonces.