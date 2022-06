Razones por las que ‘Malverde’ está causando furor desde su estreno

La serie ‘Malverde’: El santo patrón sigue generando muy buenas cifras de vistas tras su estreno en Netflix, porque a pesar de ser un un proyecto que se pudo ver primero por la cadena Telemundo, luego de su inclusión en la plataforma streaming ha causado revuelo, sobre todo al saberse que forma parte de una trama basada en hechos reales.

Y es que aquí se puede conocer de cerca la vida de un hombre que se convirtió en leyenda en México en la época de la Revolución, pues ante todo tipo de adversidades él salía en defensa de los más desprotegidos y era capaz de robar para dar de comer a quien no contaba con la fortuna de tener un hogar o alimentación segura. Por eso, poco a poco y con sus ganas de siempre defender lo indefendible Jesús Malverde fue catalogado como un héroe de los que no tenían voz y lo mejor de todo es que nunca ha sido olvidado.

Pues, pese al paso del tiempo su memoria ha estado plagada de buenos recuerdos y de ese sentimiento de siempre hacer el bien.

Razones por las que ‘Malverde’ está causando furor

La sinopsis de ‘Malverde’: El santo patrón describe lo siguiente: “Jesús Juárez supera su infancia en la orfandad y se convierte en un héroe tipo Robin Hood durante la Revolución mexicana, pero no puede olvidar a su primer amor, Isabel”. Aquí no solo se puede apreciar cómo éste fue un defensor de las causas humanas más insospechadas, sino que también fue una persona sensible y que una vez que conoció al amor de su vida, no pudo arrancarla por completo de su corazón. Es ahí cuando comienza su lucha y el mundo, pero sobre todo los mexicanos, es cuando conocen sus debilidades.

Por eso y más esta serie está causando furor, pues muestra a una persona muy real que puede ser cualquiera que haya estado dispuesto a salir adelante pese a las adversidades, pero sobre todo que ha luchado por los demás antes que por él mismo. Así que si eres uno de los que se ha apasionado por esta trama, no dejes de ver el por qué está causando tanto furor desde su llegada a Netflix:

Muestra a un héroe muy real, humano y sensible: El público ha podido conocer el origen de este hombre que lo dio todo por su México y por su gente. Además, se puede percibir cómo a pesar de sus luchas no tuvo la capacidad para poder administrar su amor y que éste fuera gratamente correspondido, pero sobre todo muestra su verdad desde una perspectiva muy sensible.

Posee un elenco de importantes figuras: Pedro Fernández,Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones son solo algunas de las estrellas principales que forman parte de esta producción que cada vez más capta la atención del público. Cada uno de ellos se encarga de mostrar lo mejor de su talento y calidad histriónica para obtener como resultado una trama convincente y que remueve las fibras de las emociones.