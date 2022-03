Fernando Colunga y otros galanes que se alejaron de las telenovelas

Las telenovelas han sido una de las formas de entretenimiento principal en México ya que transportan al público a historias encantadoras, llenas de intriga, amores imposibles y grandes misterios.

Aunque la mayoría sigue la fórmula de “La Cenicienta”, en la que la protagonista es una joven hermosa y humilde que se enamora de un guapo millonario, siempre terminan enganchando.

Muchas de estas historias estuvieron protagonizadas por grandes estrellas como Adela Noriega, Thalía y Lucero. Todas ellas se alejaron de la pantalla chica para seguir creciendo en otro ámbitos y lo mismo hicieron algunos galanes que las acompañaron. Aquí te mostramos algunos.

Fernando Colunga

El actor fue uno de los protagonistas por excelencia de las telenovelas más exitosas como“María Mercedes” (1992-1993), “Marimar” (1994) y “María la del Barrio” (1995-1996). También estuvo en “Esmeralda” (1997), “La Ursurpadora” (1998) y “Abrázame muy fuerte” (2000-2001). Algo que sin duda marcó a Colunga fueron sus protagónicos en telenovelas “de época” como “Amor real” (2003), “Alborada” (2005-2005) y “Pasión” (2007-2008).

“Pasión y poder” (2015-2016) fue la última telenovela que hizo pues decidió darle un tiempo fuera de la pantalla, específicamente de las telenovelas. Se esperaba su gran regreso con la serie Malverde; sin embargo, nunca pudo terminarse el proyecto.

Valentino Lanús

Valentino formó parte de las telenovelas más exitosas de los 90 y principios de los 2000. Este galán robó suspiros con su mirada y su gran carisma en “María Isabel” (1997), “Primer amor... a mil por hora” (2000), “El juego de la vida” (2001), “Alborada” (2005), “Las tontas no van al cielo” (2008) y “Llena de amor” (2010), entre otras. La última vez que lo vimo en la pantalla chica fue en “Nada personal” de 2017 sin embargo, ya tenía tiempo alejado y desde entonces no ha mostrado señales de que volverá pronto.

El actor decidió alejarse de los foros para dedicarse por completo a llevar una vida zen y dedicarse a su hija. Hoy disfruta de la fotografía, la naturaleza y los deportes extremos, además de que medita y hace yoga.

Eduardo Capetillo

El actor comenzó desde muy joven en el espectáculo mexicano. Perteneció a Timbiriche en lo que fue la etapa más madura. En aquel entonces Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Paulina Rubio, Thalía, Erick Rubín y Edith Márquez conformaban el grupo. Protagonizó las telenovelas “Alcanzar una estrella I” (1990) y Alcanzar una estrella II (1991) y posteriormente formó parte de “Marimar”, junto con Thalía, “Canción de amor”, “Camila” y “El secreto”.

También probó suerte en telenovelas infantiles como “Vivan los niños” (2002-2003), u “Amy la niña de la mochila azul” (2004). La última telenovela en la que participó fue “La otra cara del alma” (2012-2013).

Capetillo se dedicó a su familia al lado de Biby Gaytán, además de iniciar una carrera política. También tuvo participación en el reality show “Academia”, en 2011. Se esperaba que regresara a las telenovelas en 2016 pero no se concretó.

Jaime Camil

El actor se ha ganado el cariño de todos por su galanura y gran personalidad. Además, se ha caracterizado por ser multifacético ya que no sólo puede adaptarse a prácticamente cualquier género sino que además canta. Camil no ha dejado de actuar pero desde hace tiempo decidió dejar las telenovelas para probar suerte en el formato serie en Estados Unidos, siendo “Jane the Virgin” un éxito rotundo en su carrera.

La telenovela de 2014, “Qué pobres tan ricos” fue la última que hizo y antes de esa tuvo grandes éxitos como “La fea más bella” (2006-2007), “Las tontas no van al cielo” (2008) y “Por ella soy Eva” (2012).

Aunque se había especulado que Jaime daría vida a Vicente Fernández en la serie “El último rey”, finalmente fue Pablo Montero quien se quedó co el papel.