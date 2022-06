“Vivimos muy cerca”: Lucero y Mijares sorprenden al revelar cómo es su relación entre ellos ahora que ambos tienen pareja

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. A pesar de llevar más de una década separados, los fans disfrutan verlos juntos aunque sea sobre el escenario, como los profesionales y buenos amigos amigos que son.

Esto ha hecho que algunos incluso les pidan que retomen su relación pero por supuesto, ellos han dejado claros que no pasará pues cada quien ha tomado caminos diferentes en su vida personal.

Ahora que Mijares “presentó” a su novia Pita de la Vega, hay grandes interrogantes sobre su relación.

Los cantantes ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre la gira ‘Hasta que se nos hizo’, que comenzará este 17 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ahí, los medios aprovecharon para preguntarle A Mijares sobre cómo se llevan él y su novia con Lucero y su pareja ya que viven muy cerca el uno del otro.

“Vivimos muy cerca, pero no es como que vayamos a comer porque además sale caro, entre cuatro”, bromeó Mijares.

Por su parte, Lucero confesó que sería “extraño” compartir la mesa con su novio y su ex esposo. “No, qué raro y eso de andar dividiendo la cuenta, no, mejor no. La vida la celebramos siempre pero así de ir juntos a comer, no”, dijo.

Lucero Lucero y Michel Kuri tienen una relaci'ón desde hace diez años

Lucero tiene una relación con el empresario Michel Kuri desde hace casi diez años mientras que Mijares había permanecido soltero durante un largo tiempo hasta ahora que se dejó ver con Pita.

Los cantantes han demostrado lo importante que es llegar a acuerdos y vivir en paz con una separación sana. Y es que para ellos, lo principal es el bienestar de sus hijos antes que sus diferencias personales.

“Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos a nuestros hijos”, declaró el intérprete de Baño de Mujeres durante un encuentro con la prensa, en febrero de 2020.

Lucero Lucero y Mijares han estado trabajando juntos para guiar a sus hijos ahora que se están abriendo paso en la música

Lucero ha reiterado en varias ocasiones que ante todo siempre está lo profesional por lo que asegura que el que estén divorciados no significa que no puedan compartir el escenario.

“Es que somos muy buenos amigos, somos dos personas civilizadas y no hay manera de resarcir una relación como pareja”, dijo en una entrevista.

Su boda fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating. Se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México y Silvia Pinal fungió como la conductora del enlace que fue televisado en cadena nacional.

A pesar de los rumores de un supuesto “arreglo” y que todo había sido “una farsa, ellos siempre han dejado claro que su amor siempre fue sincero y que a la fecha se tienen mucho cariño.

“Por supuesto que existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices, disfrutamos de muchas cosas y decidimos tener dos hijos, pero no hay nada más, sólo respeto y un profundo cariño entre nosotros”, revelaron en una conferencia de prensa al hablar del concierto “Siempre amigos” que ofrecieron a finales de 2021.

Ahora, los cantantes se encuentran de gira con “Hasta que se nos hizo”, show que según han dicho, querían hacer desde mucho tiempo.