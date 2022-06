Tachan de diva a Victoria Ruffo por condiciones para trabajar en telenovelas

La actriz Victoria Ruffo se encuentra en el centro de la polémica a pesar de ser una de las actrices más queridas de México. Todo comenzó cuando un periodista reveló las condiciones de la famosa para participar en proyectos televisivos.

Victoria Ruffo recibe críticas por sus condiciones para trabajar

Todo comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante reveló que Victoria Ruffo no aceptaba participar en ningún proyecto donde no fuera la protagonista, durante una entrevista con Gaby Rivero.

De acuerdo con Infante, en una entrevista que tuvo con Victoria Ruffo, él le preguntó qué haría cuando ya no pudiera ser la protagonista de las telenovelas.

“Victoria Ruffo, me dijo en una entrevista: ‘Vicky, tienes una edad en la que ya no vas a protagonizar, ¿estás preparada para cuando ya no vayas a protagonizar?’ y me dice ‘no, yo si no protagonizo, no trabajo”,

Tras haber revelado esta información, el periodista recibió varias críticas por parte de fans de la actriz, pues muchos consideraron que la había exhibido sin razón.

Además comentaron que probablemente era un secreto profesional de Victoria Ruffo y que se ha ganado el lujo de elegir sus papeles por su larga trayectoria y esfuerzo.

Sus fans le mostraron su apoyo incondicional por medio de mensajes en redes sociales donde señalan que es ‘La reina de las telenovelas’.

Victoria Ruffo ha triunfado , triunfa y seguirá triunfando por siempre en sus telenovelas, por eso es y siempre será la Reyna de las telenovelas . — Janet-Ruffera-ParejaTekila. (@YanetFonseca8) June 11, 2022

Sin embargo también hubo quien criticó la postura de Victoria Ruffo y la tacharon de ‘arrogante’ y ‘soberbia’ por no querer ser actriz de soporte aunque esto signifique trabajar en pocos proyectos.

Actualmente, Victoria Ruffo se encuentra en las grabaciones de ‘Corona de Lágrimas 2’, telenovela que protagoniza. También ha conquistado el corazón del público con divertidos videos de TikTok.

Por ahora la actriz no ha respondido a las acusaciones del periodista, pero se sabe que Victoria no es ajena a la polémica.

Recientemente la actriz volvió a ser noticia por el resurgimiento de su historia de amor junto a Eugenio Derbez, cuando él recordó aquellos momentos en una entrevista y más tarde opinó sobre sus videos en TikTok.

En una entrevista que sostuvo con Yordi Rosado, Eugenio recordó cómo fue que Victoria Ruffo quedó embarazada después de su primer encuentro íntimo, para la sorpresa de ambos.

Después habló sobre cómo Victoria sabía que su boda era falsa y mintió al público para desprestigiarlo.

Eugenio dijo que después de tiempo juntos y un hijo la pareja se reconcilió después de que habían decido separarse. Para celebrar su reencuentro Eugenio y Victoria compraron anillos. Entonces él quiso sorprenderla al hacer una fiesta para darle los anillos.

A pesar de todo, ahora ambos mantienen una buena relación con su hijo José Eduardo Derbez, especialmente Victoria quien es la más cercana al actor.

Hace unos meses José Eduardo Derbez reveló que su novia y su mamá ya habían convivido. Dijo que la había presentado una vez pero cuando visita a su mamá prefiere hacerlo solo para aprovechar su tiempo juntos al máximo.

Algunas de las actividades que más disfrutan juntos son ver películas y videos de YouTube, además de platicar. José Eduardo y su mamá tienen una gran relación la cual han presumido en varias ocasiones.