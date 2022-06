Dulce María revela que tenía miedo a quedarse sola y habla de sus relaciones amorosas

Dulce María actualmente disfruta de una relación estable con el padre de su hija. Sin embargo esto no siempre fue así, pues recientemente recordó que por mucho tiempo tuvo miedo a quedarse sola.

Dulce María sufrió mucho en sus primeras relaciones

En una plática en el programa Se Regalan Dudas habló sobre sus relaciones del pasado y reveló que sufrió mucho en sus primeras relaciones.

“Empiezas a descubrir el mundo, sales de tu burbuja, que fue a los 16, 17 años y tuve otro tipo de relación, como muy intensa y al final cada una de las personas con las que he estado compartiendo… aprendí mucho, sufrí mucho porque yo daba todo, soy como muy entregada y no era el momento para esas personas…”

También confesó que tuvo errores y que llegó a tratar a otras personas como la habían tratado a ella, dañando a otros hasta que comprendió que tenía que romper el ciclo.

“Después estaba yo muy lastimada y entonces a lo mejor yo lastimé a otra persona por estar lastimada, decía: ‘Ahora yo voy a ser como fueron conmigo”

Ahora, después de mucha reflexión y terapia, se da cuenta de que sufrió violencia psicológica y emocional, lo cual tuvo que aprender a superar y no repetir.

“Ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que era violencia psicológica, y que yo en ese momento no tenía la menor idea ni tenía las herramientas ni tenía nada, ni sabía. Manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo: ‘¡Qué fuerte!’”

Después de mucho trabajo, cambió su forma de ver las relaciones y al fin pudo buscar a alguien que pudiera respetar sus límites y darle el amor que ella quería.

Te recomendamos: La conexión que tiene Dulce María con la artista Frida Kahlo

Dulce reveló que requirió de mucho trabajo personal para llegar a un punto en el que pudiera tener una relación sana como la que ahora disfruta con el padre de su hija.

Te recomendamos: Dulce María celebra los 4 meses de su hija y muestra lo mucho que ha crecido

Para llegar a ello, tuvo que perdonar a quienes la lastimaron y seguir adelante siendo consciente de su responsabilidad afectiva.

“Agradezco que salí de eso porque hay gente que sigue ahí, en un ciclo que no te vas porque siempre tienes miedo de quedarte sola. El perdonarte, el perdonar a alguien que nunca te pidió perdón… tienes tú que hacer tu proceso o de no despedirte, de terminar relaciones importantísimas que no tuvieron despedida o de algo que no se dio, pero todo eso lo agradezco porque he hecho muchísimo trabajo personal”

Te recomendamos: Las fotos de Dulce María que muestran su hija es su copia exacta

Anteriormente, Dulce María recordó el intenso romance que vivió junto a su compañero de reparto Alfonso Herrera en una entrevista para el programa “Suelta la sopa”.

La cantante recordó que su relación se dio durante una etapa en la que ambos eran intensos debido a su edad, en ese momento Dulce María tenía 19 años y Alfonso Herrera 21 años.

“¿Cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenias que pelearte, reconciliarte y no hablarte y ser amigos y todo al mismo tiempo y compartir escenarios.”

Algunos de los momentos más complicados que tuvo la pareja fue manejar el hecho de que Alfonso interpretaba a la pareja de Anahí.

A pesar de las dificultades, Dulce Maria recuerda con cariño los momentos que vivió durante la grabación de la telenovela y comentó:

“La verdad yo creo que lo supimos manejar bastante bien.”

Actualmente Alfonso Herrera se encuentra felizmente casado y con un hijo, mientras que Dulce María se encuentra en una relación con el director Paco Álvarez.