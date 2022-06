5 k-dramas de suspenso y terror que puedes ver mientras llega “Estamos muertos 2″

Netflix ha apostado por los dramas coreanos, enganchado a la audiencia con historias innovadoras que nadie imaginaba en este lado del mundo.

Mientras que la mayoría identifica las producciones coreanas por sus historias románticas, hay todo un catálogo que incluye zombies, retos mortales y situaciones apocalípticas.

Una de las series que ha fascinado a todos es “Estamos muertos” (All of us are dead), cuya historia se centra en un grupo de estudiantes que se enfrentan a un virus experimental que convierte a la gente en una especie de zombies. Por si fuera poco, el gobierno toma la decisión de encerrar a todos en la escuela, lo cual lleva a los estudiantes a enfrentarse enfrentarse entre sí a causa a los delirios del encierro, el hambre y la falta de agua.

La primera temporada acaparó los primeros lugares de Netflix durante semanas y por supuesto, todo fue perfectamente calculado para que el final dejara a los fanáticos deseosos de una continuación.

Conoce a los actores de ‘Estamos muertos’ que están causando furor tras el éxito de la serie Estamos muertos

“Se produjeron intencionalmente muchas direcciones, escenarios y escenas para expandir la historia a una temporada adicional, incluida la introducción de nuevas razas de zombis”, dijo el director Lee Jae-kyoo.

“Si se puede ver que la primera temporada presentó la supervivencia de la humanidad, la próxima temporada puede hablar sobre la supervivencia de los zombis. Espero presentarles a los espectadores otra temporada”, aseguró.

Estamos muertos 2 Netflix causó furor con el anuncio de "Estamos muertos", segunda temporada

La plataforma lanzó dos avances inesperados que anuncian la segunda temporada pero no dio más detalles de cuándo se estrenará, simplemente se limitó a decir que “llegará pronto”.

Mientras esperas el estreno, estos son otros títulos llenos de terror y suspenso que podrían interesarte.

Extracurricular (2020)

“La doble vida de un estudiante modelo que acaba de sumergirse en el mundo del crimen da un giro cuando una compañera de clase se interesa en su secreto”, reza la premisa en Netflix.

La historia gira en torno a cómo tomar la decisión equivocada conduce a otras grandes consecuencias. Aquí no todos son quienes dicen ser, lo que hace que sea difícil definir quiénes son aliados y quiénes enemigos. El reparto principal incluye a Kim Dong-hee como Oh Ji-soo, Jung Da-bin como Seo Min-hee, Park Ju-hyun como Bae Gyu-ri, Nam Yoon-soo como Kwak Ki-tae y Choi Min-soo como Lee Whang-chul.

Alice en Borderland (2020)

Alice in Borderland "Alice in Bordeland", 2020

Netflix nunca decepciona cuando incluye una producción surcoreana a su plataforma. “Alice in Borderland” se trata de una serie japonesa basada en el manga del mismo nombre, escrito por Haro Aso.

En resumen, cuenta la historia de un joven jugador y sus dos amigos que se encuentran en una realidad alterna en Tokio, donde deben competir en una serie de juegos peligrosos para sobrevivir. Los desafíos de pesadilla a los que los concursantes se ven obligados a cumplir te pondrán los pelos de punta. Ya sea un «inocente» juego de las escondidas o una sangrienta caza de brujas, el espectador se ve envuelto en esa atmósfera apocalíptica.

Sweet home (2020)

Sweet Home "Sweet home", 2020

Una serie que te mantendrá con los nervios de punta de principio a fin. La historia se desarrolla en una realidad apocalíptica en la que las personas se convierten en monstruos. El protagonista, cuya vida se ve perturbada tras mudarse a un extraño edificio, debe luchar por sobrevivir.

Quizá a estas alturas estamos tan acostumbrados al tema de las plagas y virus que transforman a la sociedad que una serie sobre ello parece “cualquier cosa” pero en esta ocasión, hay algo más aterrador e inesperado detrás.

Hellbound (2021)

“La aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina”

Un drama coreano de suspenso que nos sitúa en tiempos postapocalípticos donde de repente criaturas infernales irrumpen en la sociedad para revelar cómo morirán todos.

Kingdom

Ambientada durante la dinastía Joseon de Corea, tres años después de la guerra de Imjin, la primera temporada de Kingdom sigue la historia del príncipe heredero Lee Chang y sus subordinados, quienes se topan con una plaga antinatural que resucita a los muertos. En medio del caos y la muerte que sigue, Chang se encuentra con aliados que intentan resistir en la ciudad-estado de Sangju antes de que se extienda más por la provincia.