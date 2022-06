Netflix confirma temporada 2 de “Estamos muertos” y éstas son las primeras imágenes que te impactarán

Netflix sigue apostando por los dramas coreanos, elevando sus cifras de popularidad con producciones exitosas. La plataforma de streaming no ha dejado de incluir en su catálogo todo un mundo completamente nuevo de contenido coreano entre historias llenas de amor, drama y hasta terror.

Mientras que la mayoría identifica las producciones coreanas por sus historias románticas, hay todo un catálogo que incluye zombies, retos mortales y situaciones apocalípticas.

Estamos muertos 2 Netflix ha mantenido a la audiencia enganchada con increíbles producciones coreanas como “Estamos muertos”

Los fanáticos de las historias que no incluyen tramas melosas, quedaron fascinados con “El juego del calamar” (“Squid Game”), exigiendo una segunda temporada y justo cuando creían que no podía haber algo mejor, llegó “All of us are dead” o “Estamos muertos”, producción cuya historia se centra en un grupo de estudiantes que se enfrentan a un virus experimental que convierte a la gente en una especie de zombies.

La tensión va en aumento cuando el brote hace que el gobierno todos queden encerrados en la escuela, por lo que además de los muertos vivientes, los estudiantes comienzan a tener problemas con el encierro, el hambre y la falta de agua, además de las diferencias entre ellos.

La primer temporada llegó incluso a superar a “El juego del calamar”, algo que resulta sorprendente puesto que la vara estaba muy alta.

Protagonizada por Park Jihu y Yoon Chanyoung, All of Us Are Dead se estrenó en Netflix el 28 de enero de 2022 y ascendió rápidamente en el Top 10 de Netflix.

Es ahora cuando Netflix sorprendió a todos con un teaser que anuncia la esperada continuación.

La plataforma lanzó dos avances. En el primero se puede sentir la tensión al ver a la horda de estudiantes zombies moverse por la pantalla; es entonces cuando aparece el titulo de la serie junto con el número 2.

En otro avance se pueden ver comentarios de los protagonistas invitando a la audiencia a no perderse el estreno.

El director de “All of Us are Dead”, Lee Jae-kyoo, claramente aún no ha terminado con la historia. En una entrevista con The Korea Herald, dijo que “intencionalmente” hizo espacio en la serie para esta segunda temporada que ahora es un hecho.

“Se produjeron intencionalmente muchas direcciones, escenarios y escenas para expandir la historia a una temporada adicional, incluida la introducción de nuevas razas de zombis”, dijo Lee, refiriéndose a los zombis híbridos que vemos en la segunda mitad del programa.

“Si se puede ver que la primera temporada presentó la supervivencia de la humanidad, la próxima temporada puede hablar sobre la supervivencia de los zombis. Espero presentarles a los espectadores otra temporada”.

Conoce a los actores de ‘Estamos muertos’ que están causando furor tras el éxito de la serie Estamos muertos

Sin duda, “Estamos muertos” es tan adictiva que muchos han optado por repetirla mientras llega esta segunda parte. Y es que no sólo la trama en sí te engacha desde el principio, sino su talentoso elenco, así como las locaciones y la atomósfera que te hacen sentir que estás ahí mismo, luchando por sobrevivir.

Netflix aún no ha anunciado una fecha fija para el estreno, simplemente se limitó a decir que “llegará pronto” así que mantén los ojos abiertos. Tampoco hay una trama oficial pero si ya viste la temporada 1 sabrás que termina en un suspenso después de que los sobrevivientes se reúnan con Namra en la azotea de la escuela.

Es difícil adivinar quién podría regresar para la segunda temporada ya que quiene han muerto también pueden convertirse en zombis y “regresar” a la trama pero podemos suponer que veremos a todos los sobrevivientes (o al menos la mayoría) que quedaron hasta ahora.