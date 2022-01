Series coreanas de terror que puedes ver en Netflix para comprobar que tan valiente eres

Como en muchos otros ámbitos, la cultura coreana está más vigente que nunca y, si te gustan las historias sobrenaturales, con fantasmas y personajes extraños, no te puedes perder estas series coreanas de terror que puedes ver en Netflix.

Drama, misterio y terror al más puro estilo del país asiático es lo que te espera en estas producciones que pondrán a prueba que tan valiente eres.

Rumbo al infierno (2021)

Esta serie que recién fue estrenada en la plataforma de streaming, nos narra la aparición de unos seres sobrenaturales que castigan a los humanos y los envían al infierno, situación que coincide con la llegada de un grupo “religioso” que se basa en la idea de la justicia divina.

Dulce Hogar (2020)

Esta serie se ha logrado posicionar entre las favoritas de muchos en la plataforma de streaming. Una historia que narra la transformación de algunos humanos en feroces y terroríficos monstruos; un joven atormentado junto a sus vecinos luchan por sobrevivir a este suceso y seguir siendo humanos.

Goedam (2020)

Este compilado de cortos de terror se puede disfrutar a través de ochos historias que plasman lo que ocurre al caer la noche por las calles de la ciudad, cuando los espíritus y sombras vuelven a la vida. Una serie de leyendas urbanas envuelven la trama de esta producción.

Possessed (2019)

Una vidente solitaria se une a fuerzas desconocidas junto a un detective de corazón blando para resolver casos de asesinatos usando sus habilidades investigadoras y poderes psíquicos.

Kingdom (2018)

Ambientada en la época de la Dinastía Joseon e inspirada en el cómic The Kingdom of the gods, esta serie nos muestra como una misteriosa plaga se propaga por este reino invadido por el hambre y la corrupción. El príncipe heredero es acusado de traición y en la búsqueda de salvar a su pueblo, se enfrenta a un mal.