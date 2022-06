Christian Nodal lucha con problemas de salud mental y pide un alto a las críticas

En las últimas semanas Christian Nodal ha ocupado las tendencias de redes sociales debido a varias polémicas. Entre ellas, su cambio de look, su nuevo tatuaje y su pelea con J Balvin. Ante todo lo sucedido el cantante finalmente rompió y se sinceró sobre sus batallas con problemas de salud mental.

Christian Nodal habla sobre su lucha con problemas de salud mental

Christian Nodal ha sido el foco de atención de redes sociales y medios en los últimos días. Tras haber hecho pública una conversación con su ex, Belinda, el cantante cambió drásticamente de look pintándose el cabello de rubio y tatuándose la cara.

Además recientemente comenzó una pelea con el cantante J Balvin después de que los compararan en redes sociales por su cabello.

Todo esto ha provocado preocupación entre sus seguidores, pues piensan que todo esto es una manifestación de su estado emocional al haber pasado por momentos difíciles y no saber como manejarlo.

Te recomendamos: Christian Nodal revela por qué decidió tatuarse la cara

Ahora el cantante ha hablado sobre su salud mental y cómo esta se ha visto afectada.

“La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?”

También dijo que las burlas hacia su aspecto lo lastiman, por eso respondió de manera agresiva cuando J Balvin opinó sobre su cambio de look.

“Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que el me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del ‘encuentren las diferencias’ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse”

Finalmente declaró que desea ser conocido por sus canciones y no por sus escándalos.

“Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar, mundo”

Algunas personas comentaron que es importante analizar el contexto que vive antes de juzgarlo. Comenzando por el medio en el que creció, el cual al igual que la mayoría de los hombres mexicanos estuvo dominado por el machismo y la falta de apoyo emocional.

Te recomendamos: Fans de Belinda señalan actitud de Nodal como una ‘red flag’ que no hay que permitir en ninguna relación

El hecho de que a muchos hombres no se les permita expresar sus emociones desde la infancia, los enseña a reprimir lo que sienten. Sin embargo esto provoca que sus emociones se manifiesten de maneras que pueden ser dañinas para él y para otros.

Te recomendamos: “Se arruinó”: Nodal se tatúa nuevamente la cara y las redes lo critican

Por ejemplo de maneras violentas, intentando pelear con otros o dañándose a sí mismos mediante el uso de sustancias nocivas, autolesiones o comportamientos erráticos.