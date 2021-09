Nodal se pone celoso por Belinda en los Latin Billboard y lo llaman “tóxico”

Los Latin Billboard no solo estuvieron cargados de grandes presentaciones musicales y los artistas más sonados, sino también de las parejas del momento que robaron suspiros, como el caso de Belinda y Christian Nodal.

Sin embargo, la magia pareció romperse en medio de una entrevista cuando un reportero le hizo algunas preguntas a la intérprete de La niña de la escuela con mucha confianza y química, lo que despertó los celos de su novio y prometido, según Milenio.

En el video compartido en las redes sociales que despertó muchas opiniones divididas, se observa que el reportero de Telemundo saluda con beso incluido a la mexicana de raíces españolas. En ese momento, el semblante del cantante cambia y se vuelve serio ante el entrevistador.

View this post on Instagram

“Qué preciosura, no lo puedo creer. Oigan se ven guapísimos”, comenzó diciendo el comunicador. “Feliz de verlos juntos, empiezas una gira, cómo te sientes, ¿emocionado?, además de una mujer bella a tu lado”, agregó.

Ante esto, el joven de 22 años solo se limitó a decir “muy bien, gracias a Dios, después que este Covid nos tuvo sin tener concierto” y el periodista siguió haciendo su trabajo hablando con Belinda, ante la mirada atenta de su novio.

Conforme con el mismo medio, esto originó que los fanáticos de la pareja comentaran en las redes sociales que a Nodal se le notaron los celos por Belinda y lució incómodo.

“El tóxico”, “Más celoso no se puede”; “Se ve celoso Nodal jaja y como lo mira Belinda cuando el reportero la saluda”; “Nodal no le pareció que tocara a Belinda, vean su expresión”; “Nodal se puso celoso, su cara no deja lugar a dudas”; Sí se vio incómodo el Nodal”; fueron algunas de las reacciones de acuerdo con la fuente.