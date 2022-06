“Desde pequeña le gustó la plata”: Dani Duke contó cuál es su sueño frustrado

Dani Duke lo volvió a hacer. Cada vez que la modelo comparte una anécdota persona en sus historias de Instagram, los comentarios están garantizados. En esta ocasión mencionó un “sueño frustrado”, el cual pensaba que realizaría desde niña.

Recordemos que la creadora de contenido viene de atravesar una etapa difícil en el ámbito mediático, ya que se filtró un video íntimo con su novio, La Liendra. La situación generó que cada interacción de ella sea vista y muy comentada, para bien o para mal.

Sin embargo, esto también la ha impulsado en la cifra de seguidores en redes sociales. Ahora hasta se atreve a decir cuánto dura La Liendra en la cama.

El “sueño frustrado” que Dani Duke tiene desde pequeña

Ante la pregunta “¿Qué quieres saber mí?” que le ofreció a los usuarios, uno de ellos le pidió que compartieron su sueño frustrado.

“Mi sueño frustrado cuando yo era pequeña... era ser cajera del almacén Éxito. Yo veía a esas mujeres que recibían la plata y decía wow”, contó Dani Duke.

La cuenta @rastreandofamosos, dedicada a la farándula colombiana, tomó el material y lo republicó. Mira acá el video:

Cabe destacar que la cuenta oficial de la compañía Éxito, que ella misma mencionó, decidió pronunciarse desde los comentarios. El almacén aprovechó el momento para dejar una estrategia de marketing y preguntarle a los internautas si le cumplían el sueño a la modelo.

“¿Qué dicen? ¿Le cumplimos el sueño a Dani? Like a este comentario si quieres que Dani te atienda cuando llegues a una caja en uno de nuestros almacenes. 😎 #DaniCajeraÉxito”, escribió el community manager de Éxito.

“Desde pequeña le gusta la plata, eso no tiene que decirlo”, “pues querida no te perdiste de nada”, “yo quería ser cajera pero de un banco”, “a quién no le gusta la plata”, “jajaja ella no es normal”, “pero no te frustresm pasa hoja de vida” y “pero querida, todavía estás a tiempo”, fueron part de las reacciones.

Dani Duke compartió cómo es un día de su vida

Al repertorio de videos en los que interactúa, modela y cuenta detalles de su vida privada, Dani Duke quiso añadir un material donde muestra un día de su vida. ¿Qué es lo que hace la creadora de contenido en un día común y corriente?

En el registro publicado en su cuenta oficial dejó claro que la instagramer va al gimnasio, se arregla las uñas, se prueba vestidos, asiste a sus sesiones de estética y participa en un par de reuniones.

Mientras tanto, la modelo en ‘voice en off’ va narrando cada una de sus ocupaciones del día y repite constantemente que siempre está “corriendo” de un lado para otro y así cumplir con todos sus compromisos.

Desde el hilo de comentarios, una gran cantidad de usuarios emitieron su opinión sobre el día a día de Dani Duke, pero la realidad es que no salió favorecidas en muchas de las reacciones.

Respecto a su video titulado “Un día en mi vida”, esto comentaron: “Qué día tan complicado. Echando lujos, qué rico”, “sin duda alguna, lo mejor es la vida para una perezosa es ser influencer”, “el día que todos quisiéramos”, “la vida de influencer es tan fácil”, “más hago yo en mi casa”, “qué día tan exhausto, wow” y “bueno, no soy la única que corro trabajando y tratando de ser mujer”.