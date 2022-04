Acusan a La Liendra de tener “mala mano” por críticas a la apariencia de Dani Duke

Cada situación o apariencia de Dani Duke parece ser responsabilidad de La Liendra, o al menos eso es lo que transmiten los usuarios en redes sociales. Desde hace algunas semanas están notando que la modelo luce más flaca de lo normal y acusaron al influencer de tener “mala mano” con su novia.

Recordemos que tras la filtración del video íntimo, ambos famosos quedaron muy tocados mediáticamente. Él quedó expuesto por el tamaño de su miembro, mientras que ella se vio más afectada por aparecer su rostro, que ahora se ha viralizado en ese material.

Si bien la pareja ha sabido afrontar y superar el duro episodio, al punto de que Dani Duke confesó que hay más videos, pero confiando en que no se filtren, cada situación en la que ambos están involucrados es un cultivo de críticas para los internautas.

Critican a La Liendra porque Dani Duke luce muy delgada

A través de las historias de Instagram, donde compartió un momento de “chismes” con sus fans, uno de ellos le preguntó directamente: “¿Por qué estás tan flaca Dani?”, añadiendo un emoji molesto.

Pero Dani Duke se lo tomó con cierta perspicacia y respondió muy seria: “Me dicen eso como si fuera algo malo. Si fuera algo que a mí no me gustaría comería más o no entrenaría tanto”.

Y seguidamente enfatizó con picardía: “Estoy como quiero estar. Me veo al espejo y digo: Wow”.

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría apuntaron a La Liendra y su “mala mano”. Esto fue lo que dijeron:

“Quiere hacerle competencia al novio”, “el miembro envenenado de La Liendra”, “qué mala mano tiene el novio”, “no le dan de comer” y “quién no se pone así con ese novio”, fueron algunas de las reacciones más duras.

Por su parte, otros usuarios opinaron que Dani Duke siempre ha estado delgada y que eso no debería sorprender a nadie.

Sin embargo, hay unas fotos que compartió en su cuenta oficial el pasado 30 de marzo y donde se le aprecia más flaca de lo normal. De hecho, en algunos comentarios le indican que sí luce mucho más delgada.

Dani Duke afirma que La Liendra es muy inteligente

¿Astuto o inteligente? Para nadie es un secreto que La Liendra no tiene estudios académicos. Sin embargo, ha conseguido grandes sumas de dinero en los negocios de las redes sociales. Camionetas, departamentos y viajes por el mundo son algunos de los beneficios que le ha dejado ser influencer. Por su parte, su novia Dani Duke lo considera el hombre “más inteligente que he conocido”.

“Es una de las personas más inteligentes y creativas que yo conozco, ustedes solo conocen un 1% de una faceta de él, pero hablar con él realmente es como un placer gigante”, dijo la modelo.

Es de recordar que hace unos meses atrás, en un Instagram Live, la joven paisa contó lo que más la tenía enamorada de su pareja y aseguró que al conocerlo, más allá de lo que se ve en las redes sociales, sintió mucha admiración hacia él. Asimismo, también agregó que la manera especial cómo la trata hace que cada día se enamore más.