Dani Duke dice que tiene más videos íntimos con La Liendra, pero confía en que no se filtren

Hace unas semanas atrás, Dani Duke y La Liendra vivieron una desagradable experiencia: supuestamente una persona tomó el celular de la joven paisa y filtró un video sexual. Las redes sociales estallaron y no paraban de hablar de este hecho, que según la maquilladora le afectó en gran manera, tanto a ella como a su familia.

Este lunes, la famosa estuvo en el programa de entretenimiento Lo sé todo, en el que habló sobre este duro episodio en su vida y donde su intimidad fue vulnerada. Además, la novia de Mauricio Gómez aprovechó para dar a conocer que es de su agrado realizar este tipo de materiales, pues siente que así disfruta su sexualidad.

Dani Duke confiesa que le gusta grabarse en intimidad

El presentador del programa Ariel Osorio le consultó a Dani Duke sobre la posibilidad de que otro material sexual saliera a la luz, debido a que nunca se supo con exactitud cómo ocurrió la primera vez. Por su parte, la instagramer confesó que espera que nunca más se repita algo así, pero aceptó que puede volver a pasar debido a que tiene más videos de ese tipo.

“Yo nunca en la vida hubiera querido que todas las personas vieran ese momento de mi vida, de mi entidad. Me afectó mucho más en lo familiar”, aseguró la influencer y después reconoció que pese a que está acostumbrada a realizar videos junto a su pareja, ahora es mucho mnás cuidadosa con estos.

“A mí me gusta grabarme. Videos hay, pero ya los borré todos”, dijo en la entrevista. Además, añadió que: “Uno nunca se prepara. Lo que más me afectó a mí fue mi familia, verlos a ellos afectados me afecta. Lo que la gente diga de mí me importa tres pepinos”.

La famosa reveló que su tío sufre del corazón a raíz del video íntimo con La Liendra

La famosa fue entrevistada hace unos días por RCN y decidió compartir parte de la conversación en sus historias de Instagram. Fue allí donde explicó que su tío, que para ella es casi como un papá, quedó impactado tras enterarse del video filtrado.

Dani Duke detalló que este familiar padece problemas del corazón, por lo que no le hace sufrir este tipo de emociones y sobresaltos. Y debido a la revuelo que causó su video con La Liendra, el tío empezó a padecer taquicardias que incluso obligó a que lo intervinieran quirúrgicamente.

“Esto le generó una taquicardia muy fuerte, fue horrible. Tuvieron hasta que operarlo y yo me sentí muy culpable”, dijo la instagramer en la entrevista con el medio.

Dani Duke también confesó que tras lo ocurrido ni siquiera sentia deseo de revisar su teléfono, ya que todo lo que llevaba su nombre hacía referencia el video íntimo.

Por su parte La Liendra confesó que al principio se reía de todos los comentarios que hacían sobre su miembro, que también se aprecia en el material, pero la gracia terminó cuando notó que a su novia le estaba causando daño el revuelo mediático.