Dani Duke dice cuánto dura La Liendra en la cama y hasta él se asombró

“¿Por qué engañan?”, con esa frase culminaba el comediante Ramón Hinojosa un exitoso sketch de los 90. Y qué bien hubiese cabido para uno de los últimos videos que La Liendra y Dani Duke publicaron en sus redes sociales, luego que los usuarios preguntaran cuándo duraba él en la cama.

Ambos creadores de contenido decidieron compartir una atrevida sesión de preguntas y respuestas, ya que la mayoría estaban relacionadas a su intimidad sexual. Los usuarios no dudaron en opinar y se partieron de la risa con las respuestas.

Dani Duke revela cuánto dura La Liendra en la cama

Esa fue la pregunta directo que leyó el instagramer, dándole paso a su novia para que contestara “con la verdad”. Dani Duke soltó: “Depende del momento, en la ducha 10 minutos, pero normalmente 40 minutos”.

Los comentarios no tardaron en aparecer y a la mayoría le pareció un chiste. Lo más llamativo del momento es que La Liendra no pudo ocultar su gesto de asombro cuando ella dijo que duraba 40 minutos. Cabe recordar que tras el video íntimo que se filtró, pocos respetan al pereirano.

“Será 40 segundos, uno enamorado sí habla paja”, “¿40? se pasó”, “hasta él se asombra de la respuesta”, “cuánto le pagó por decir eso”, “con ese no duro ni un minuto”, “no te creo Dani”, “40 minutos contando lo que tarda en encontrárselo”, “40 pa’ que se pare”, “ellos siempre contando su intimidad para figurar”, fueron algunas de las reacciones.

¿Serían capaces de perdonar una infidelidad?

Esta fue la segunda pregunta de los usuarios y ambos coincidieron en una respuesta muy contundente. “Yo nunca. Para mí se perdería todo el sentido, cuando se mete con otro hombre, no”, dijo La Liendra. Mientras que Dani Duke fue más tajante: “Jamás, le corto el pene y la lengua”.

Seguidamente les consultaron “qué es lo más loco que han hecho en el sexo”. El creador de contenido decidió revelar que tuvieron relaciones en el baño de un avión, pero Dani Duke se atrevió a dar otra anécdota: “En un jetskin en medio del mar”. Sin embargo, La Liendra dijo que que en el avión “me tocó rogarla, levantarla, pero lo hicimos”.

Después suavizaron el tema con “el tiempo que duraron de novios antes de hacer el amor”. Aclarando que empezaron “a la antigua”, La Liendra afirmó que solo tuvieron relaciones sexuales “después de 8 meses saliendo”. Dani Duke añadió que llevan “un año y alguito” como pareja.

Y finalmente confesaron “qué no se toleran el uno del otro”. El primero en contestar fue el pereirano y no se guardó nada: “No le tolero que es demasiado cantaletosa, uno no puede hacer algo malo porque se riega a echar cantaleta”.

Pero la respuesta de Dani Duke fue brillante y gracuosa: “Yo no le tolero que usted, uishh, no sabe ni dónde tiene la cabeza puesta”.

Mira aquí el video completo:

