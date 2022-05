“Madure, mijo”: la pesada broma que La Liendra le hizo a Dani Duke

En algún momento Dani Duke afirmó que La Liendra es la persona más inteligente que ella ha conocido, pero tal vez dejó de considerarlo tras la pesada broma que su novio le jugó mientras ella dormía. El creador de contenido se pasó de la raya y hasta lo mandaron a madurar.

La Liendra y Dani Duke son una de las parejas más mediáticas de la farándula colombiana, pero también hay que afirmar que es una de las más estables. Pese a las adversidades que han atravesado, incluyendo un video íntimo que se filtró en redes sociales, ellos continúan juntos y dispuestos a todo.

Así fue la broma que le hizo La Liendra a Dani Duke

A través de las historias de Instagram, el instagramer que realmente se llama Mauricio Gómez iba manejando un vehículo, mientras Dani Duke dormía en el asiento de copiloto. Y se le ocurrió la “brillante” idea de asustarla con un grito despavorido.

“Cuida’o, cuida’o”, expresó La Liendra a todo pulmón. Esto ocasionó que Dani Duke se despertara repentinamente, pero enseguida captó que estaba siendo víctima de una pesada broma.

La maquilladora no se quedó callada y de inmediato regañó a su pareja: “Ay, estúpido. Qué pereza usted. Madure, mijo. Vea se va a chocar”. Para el video, el famoso también escribió: “Me encanta cuando se enoja”.

Los comentarios no se hicieron esperar y si bien algunos disfrutaron de la broma afirmando que fue graciosa, otros señalaron que es de mal gusto.

“Aún me estoy orinando de la risa”, “lo que le toca aguantar a Dani Duke”, “cómo lo sigue aguantando”, “wow qué superbroma”, “qué pesado sos ome”, “me encanta, qué risa”, “qué bobada”, “qué man más idiota” y “es pa’ terminarle de una”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Acusan a La Liendra de tener “mala mano” con Dani Duke

A través de las historias de Instagram, donde compartió un momento de “chismes” con sus fans, uno de ellos le preguntó directamente: “¿Por qué estás tan flaca Dani?”, añadiendo un emoji molesto.

Pero Dani Duke se lo tomó con cierta perspicacia y respondió muy seria: “Me dicen eso como si fuera algo malo. Si fuera algo que a mí no me gustaría comería más o no entrenaría tanto”.

Y seguidamente enfatizó con picardía: “Estoy como quiero estar. Me veo al espejo y digo: Wow”.

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría apuntaron a La Liendra y su “mala mano”. Esto fue lo que dijeron:

“Quiere hacerle competencia al novio”, “el miembro envenenado de La Liendra”, “qué mala mano tiene el novio”, “no le dan de comer” y “quién no se pone así con ese novio”, fueron algunas de las reacciones más duras.

Por su parte, otros usuarios opinaron que Dani Duke siempre ha estado delgada y que eso no debería sorprender a nadie.

Sin embargo, hay unas fotos que compartió en su cuenta oficial el pasado 30 de marzo y donde se le aprecia más flaca de lo normal. De hecho, en algunos comentarios le indican que sí luce mucho más delgada.