“Quítate Einstein”: Dani Duke afirma que La Liendra es muy inteligente y los usuarios no paran de burlarse

¿Astuto o inteligente? Para nadie es un secreto que La Liendra no tiene estudios académicos. Sin embargo, ha conseguido grandes sumas de dinero en los negocios de las redes sociales. Camionetas, departamentos y viajes por el mundo son algunos de los beneficios que le ha dejado ser influencer. Por su parte, su novia Dani Duke lo considera el hombre “más inteligente que he conocido”.

En las últimas horas, la Instagrammer elogió a su pareja diciendo que tiene una inteligencia que ella nunca había visto, pero ciertamente no aclaró si se refería a astucia o coeficiente intelectual. Sin embargo, cual sea el caso los usuarios no opinaron lo mismo sobre el pereirano.

Dani Duke habla de la inteligencia de La Liendra

En una nueva ronda de preguntas y respuestas a través del formato de las historias, a Dani Duke le consultaron: “¿Cómo te enriquece intelectualmente La Liendra?”.

Por su parte, la maquilladora se mostró muy segura al responder: “Es una de las personas más inteligentes y creativas que yo conozco, ustedes solo conocen un 1% de una faceta de él, pero hablar con él realmente es como un placer gigante”.

Es de recordar que hace unos meses atrás, en un Instagram Live, la joven paisa contó lo que más la tenía enamorada de su pareja y aseguró que al conocerlo, más allá de lo que se ve en las redes sociales, sintió mucha admiración hacia él. Asimismo, también agregó que la manera especial cómo la trata hace que cada día se enamore más.

“Lo que más me cautivó de él fue la admiración. Yo empecé a conocerlo mucho, vi lo disciplinado que es, él es demasiado juicioso, es demasiado inteligente, tiene un corazón demasiado lindo. Cómo me trata, él me trata como si fuera una princesa. Eso es lo que más me gusta de él”, aseguró en ese entonces.

Todo indica que está hablando una mujer enamorada de su pareja, sin embargo, su pensamiento no coincide con el de algunos internautas, quienes se burlaron de la afirmación de Duke. La cuenta de Instagram @famososhastalaz, dedicada a la farandula colombiana, compartió la historia y los seguidores no tardaron en opinar.

“Si La Liendra es inteligente yo soy superdotada, que pereza de gente”, “si La Liendra habla como escribe jum”, “guarden esto, y cuando se dejen a ver si piensa lo mismo”, “se nota que está enamorada” y “¿qué será para ella ser intelectual?”, son algunos de los comnetarios que se leen en la publicación.

Dani Duke siempre ha tenido palabras de elogios para su novio. Foto: Instagram @daniduke

La pareja tuvo un duelo de ortografía y las redes estallaron

Hace unas semanas atrás, Dani Duke y La Liendra estuvieron en un duelo de ortografía organizado por Daiky Gamboa. Con papel y lápiz, los dos debían escribir unas palabras que les iban dictando y los resultados fueron terroríficos.

El amigo de los famosos les quitó los teléfonos para que no pudieran buscar las palabras y también los sentó a distancia para que no copiaran lo que iban escribiendo. Y si bien se la gozaron en el momento, el momento de la corrección dejó a más de uno atónito.

“Helicóptero”, “piscina”, “alcahueta”, “xilófono”, “exhaustivo”, “deshidratrar”, “convalencencia” y “quehaceres” fueron algunas de las 16 palabras seleccionadas.

Al momento de ver lo que hicieron, Daiky Gamboa fue rápido y se limitó a dar explicaciones sobre los “horrores” que cometían. Si bien Dani Duke ganó el duelo, tuvo 8 errores y 8 aciertos.

Por su parte La Liendra llegó a escribir de la siguiente forma: “exsaustivo”, “queaceres”, “ececcion”, “decición”, “silofono”, “desigratar”, “picsina”, “hidiosicracia”.

Los usuarios no se perdieron el momento para dejar sus comentarios y la mayoría destacó que ambos necesitar completar sus estudios con urgencia.