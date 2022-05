Aislinn Derbez y Jonathan Kubben podrían haber terminado su romance a poco más de un año juntos

Después de más de un año juntos, Aislinn Derbez y Jonathan Kubben podrían haber terminado su romance. Los rumores surgieron después de haber publicado una fotografía con un misterioso mensaje que sus fans han interpretado como una ruptura.

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben desatan sospechas de ruptura

Todo surgió por una foto que publicó Jonathan en la cual se refería a Aislinn como su amiga, lo cual desató dudas entre sus seguidores sobre si su romance seguía en pie o no.

“Los buenos amigos te ayudan a levantarte cuando te caes. Los mejores amigos se ríen y te hacen tropezar de nuevo. Gracias por este increíble viaje”

A lo que la actriz simplemente contestó:

“Demasiado top ese viaje!”

Sus seguidores respondieron con dudas sobre si seguían juntos o actualmente eran solo amigos:

“Esta publicación me deja con dudas, que Pepillo Origel, ni Paty Chapoy, bisoño, infante, me podrán aclarar”

“Pensé que ya habían tomado caminos distintos... esto es una relación madura y de fe. Afortunados”

“Que ustedes no son mejores amigos de sus novios? ♥️ es lo mejor”

“¡Qué bonito es lo bonito! Y cuando el Amor trasciende logra convertirse en mucho... ¡Me encantan! Son seres humanos maravillosos... Hermosa foto...”

Hace poco, ambos viajaron a Arabia Saudita, desde donde compartieron fotos y videos, pero no habían publicado fotos juntos hasta hoy, cuando el famoso publicó su misterioso mensaje.

Aislinn, confirmó su romance con Jonathan en 2021 con un mensaje en el cual dijo que no quería un romance perfecto y que no quería medir una relación por cuanto dura, sino disfrutar del momento.

“Este hombre hermoso me pone así de feliz como en la foto…Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos.”

Sin embargo desde su anuncio le agradeció a Jonathan por su amistad, por lo que es posible que la pareja siga junta.

“Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión, la amistad y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces🌈. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está chingón”

Él por su parte compartió un mensaje con una foto juntos para confirmar su relación diciendo: