La millonada que La Liendra pagó por unos tenis: “Soy el primer colombiano en comprarlas”

Si bien La Liendra no es tan recurrente en presumir aquellas cosas que compra, en esta ocasión le vencieron las ganas de anunciar su nueva adquisición: unas zapatillas de la marca Balenciaga. En una visita a Madrid, el influencer pasó por la tienda y pagó una millonada por ellas.

Tal parece que al instagramer y a su novia Dani Duke les está agradando la idea de ir con frecuencia a España. De hecho, este fue el destino al que se dirigieron poco después de que se filtrara su video íntimo. En aquel entonces, la modelo pidió trabajo y todo en Gucci.

La exuberante cantidad que La Liendra pagó por unas tenis en Madrid

“La verdad es que me gustan por lo exclusivas. Me atrevo a decir que voy a ser el primer colombiano en comprarlas, ya que salieron hace un mes nomás”, dijo Mauricio Gómez en sus historias de Instagram.

Seguidamente justificó la razón por la que decidió pagar tanto dinero por las tenis, que de acuerdo al sitio web de Balenciaga están fijadas en 850 euros: 3 millones 581 mil 197 pesos colombianos. Según Colombia Me Gusta, adicionalmente se compró una riñonera que costó 1.100 euros: 4 millones 634 mil 922 pesos.

“El precio no lo voy a decir, pero no está económico. Y yo solo a una cosa le meto plata, a los tenis. Entonces no me importa lo que cuesten”, expresó La Liendra. Mira aquí el video:

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues algunos no solo consideraron que estaban demasiado costosas, sino que además el modelo no es tan atractivo como se pensaría.

“Qué cosa más fea”, “las llantas de Balenciaga”, “¿Baratas? Hay más caras”, “si no decía lo del ‘primera colombiano’ no era él”, “plata perdida”, “esos tenis están horribles”, “la envidia de algunos” y “si los tiene pues que los compre, ¿o no?”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cuánto dura La Liendra en la cama? Dani Duke lo confiesa

Ambos creadores de contenido decidieron compartir una atrevida sesión de preguntas y respuestas, ya que la mayoría estaban relacionadas a su intimidad sexual. Los usuarios no dudaron en opinar y se partieron de la risa con las respuestas.

Esa fue la pregunta directo que leyó el instagramer, dándole paso a su novia para que contestara “con la verdad”. Dani Duke soltó: “Depende del momento, en la ducha 10 minutos, pero normalmente 40 minutos”.

Los comentarios no tardaron en aparecer y a la mayoría le pareció un chiste. Lo más llamativo del momento es que La Liendra no pudo ocultar su gesto de asombro cuando ella dijo que duraba 40 minutos. Cabe recordar que tras el video íntimo que se filtró, pocos respetan al pereirano.

“Será 40 segundos, uno enamorado sí habla paja”, “¿40? se pasó”, “hasta él se asombra de la respuesta”, “cuánto le pagó por decir eso”, “con ese no duro ni un minuto”, “no te creo Dani”, “40 minutos contando lo que tarda en encontrárselo”, “40 pa’ que se pare”, “ellos siempre contando su intimidad para figurar”, fueron algunas de las reacciones.

Seguidamente les consultaron “qué es lo más loco que han hecho en el sexo”. El creador de contenido decidió revelar que tuvieron relaciones en el baño de un avión, pero Dani Duke se atrevió a dar otra anécdota: “En un jetskin en medio del mar”. Sin embargo, La Liendra dijo que que en el avión “me tocó rogarla, levantarla, pero lo hicimos”.