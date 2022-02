Dani Duke quiere ser como Georgina: se fue a Madrid y metió currículum en Gucci

Luego de que se filtrara un video íntimo que dejó a La Liendra y Dani Duke en una posición muy delicada para la opinión mediática, la pareja decidió emprender un viaje a Madrid, España. Aunque no han dicho si el viaje es temporal o definitivo, parece que la creadora de contenido tiene todas las intenciones de quedarse.

La semana pasada, a través de redes sociales como Twitter y Reddit, se difundió un material donde se observó a la pareja colombiana sosteniendo relaciones sexuales. Sin embargo, Dani Duke resultó la más expuesto, ya que su rostro se aprecia por completo.

Rápidamente el video se viralizó y los dos famosos se pronunciaron en sus cuentas oficiales. Primero afirmaron que ya saben quién fue el responsable de filtrar el registro y luego anunciaron el inicio de acciones legales. De momento, todo está en la misma instancia.

Dani Duke y La Liendra estuvieron recientemente en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético de Madrid jugó con el Manchester United. Foto: Instagram @daniduke

Dani Duke metió su hoja de vida en Gucci para trabajar como Giorgina

La modelo y empresaria española, pareja de Cristiano Ronaldo, contó en un documental de Netflix que trabajando en la tienda Gucci conoció al futbolista portugués, lo que le dio un impulso a su trayectoria profesional y personal.

Si bien antes de conocer a CR7 ya se movilizaba en el mercado del fashion, el destino de trabajar en Gucci le llevó a formar la familia que ahora tiene junto al deportista.

Y ese es el camino que Dani Duke desea emular, al menos en el escenario profesional. “Estoy en este momento por Gucci, vine a dejar mi hoja de vida”, dijo la creadora de contenido para un video publicado en sus historias de Instagram.

“Aquí fue donde trabajó Giorgina, donde conoció al ‘Bicho’ (apodo de Cristiano Ronaldo), donde se enamoraron”, recordó.

Pero ella no estaba sola, porque cerca de la tienda la esperaba La Liendra. “Ahí dejé a mi novio y me voy a Gucci en busca de un nuevo futuro. Ya les diré cómo me vaya”, expresó Dani Duke.

Recordemos que Mauricio Gómez (La Liendra) también es un gran fanático de Cristiano Ronaldo, por lo que seguramente le encanta la idea de su pareja.