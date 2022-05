“El deber de un hombre es callarse”: Lupillo Rivera rompe el silencio y opina sobre polémica entre Belinda y Nodal

Christian Nodal y Belinda tuvieron una de las relaciones más mediáticas de los últimos años y es que nadie esperaba que terminaran juntos. Aunque con el tiempo demostraron que lo suyo era real y que estaban dispuestos a llegar hasta el altar, finalmente rompieron compromiso a principios de 2022.

Si bien las causas de su ruptura nunca fueron reveladas, se habló mucho sobre las deudas que tenía la cantante y que Nodal se habría negado a ayudarla.

Belinda nunca opinó al respecto y decidió alejar un tiempo de los reflectores nacionales para irse a vivir a Madrid. Por su parte, Nodal nunca dejó de dar indirectas sobre la ruptura a través de nuevo material musical.

Belinda y Christian Nodal La pareja terminó a principio de 2022

El intérprete de regional mexicano inició una nueva batalla, publicando conversaciones privadas así como una respuesta a supuestos ataques por parte de Belinda Schüll, madre de la cantante.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, se lee en una publicación de la señora Schüll. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No los molesto, ni siquiera les exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, se lee en un posteo de Nodal.

Posterior a eso, el cantantepublicó una conversación en la que se lee que la cantante le pide dinero para arreglarse los dientes y después le recrimina haberle “destruido la vida”.

Christian Nodal Conversación de Whatsapp filtrada

Lo sucedido dividió opiniones entre quienes señalan a Nodal de “tóxico” y quienes lo apoyan para que no se deje ni se quede callado con respecto a lo que vivió con Belinda.

En medio del escándalo, la abuela de Christian Nodal llamó “vividoras” a Belinda y a su mamá. “Hay lobos con piel de cordero”, describió doña Elena Silvia Jiménez para defender a su nieto.

Ahora Lupillo Rivera, quien en el pasado fue relacionado sentimentalmente con Belinda, externó su opinión sobre lo que está sucediendo.

“Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor. Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, mencionó el cantante en un encuentro con los medios.

Lupillo Rivera Lupillo Rivera encendió la polémica con la supuesta relación que sostuvo con Belinda en 2019

La polémica entre Lupillo y Belinda comenzó cuando ambos eran coaches en La Voz México, en 2019. Mientras que ella nunca dio declaraciones con respecto a los rumores de una relación con el cantante, este sí llegó a decir que salió con ella.

“Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, reveló en una entrevista en aquel entonces.

Anteriormente Lupillo y Nodal ya se habían enfrentado indirectamente cuando a mediados de 2021, Rivera sorprendió eliminó el tatuaje del rostro de Belinda que se había hecho en el brazo. El cantante compartió que en lugar de retirarlo o modificarlo, decidió plasmar una gran mancha de tinta sobre el rostro, desatando memes en redes sociales. Nodal fue cuestionado por lo que había hecho el cantante a lo que a manera de burla respondió: “Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, haciendo reír a los presentes.