Es momento de dejar de meter a Chris Brown en la nueva vida de Rihanna como mamá

La cantante de “Diamonds” dio la bienvenida a su primer bebé, al lado de su novio A$AP Rocky, según reportaron medios estadounidenses. Aunque no exactitud en la fecha del parto, hay quienes aseguraron que el pequeño nació el 13 de mayo. Una fuente cercana a la pareja aseguró que tanto ella como el bebé estaban en perfectas condiciones y que todos se encuentran en su casa de Los Ángeles.

“Rihanna está bien. Están muy emocionados de ser padres. Rihanna ya es una mamá maravillosa”, dijo la fuente.

Rihanna Rihanna dio la bienvenida a su primer bebé a mediados de mayo

Fue en enero cuando ‘Riri’ reveló por primera vez que estaba esperando a su primer hijo con Rocky, justo después de que la fotografiaran con su barriguita al descubierto durante un paseo por la ciudad de Nueva York.

Durante un tiempo, los chismes sobre una supuesta infidelidad por parte de Rocky la persiguieron pero ella no se dejó de nadie y demostró que lo que más le importaba era estar bien y seguir difrutando de su embarazo.

Ahora la cantante está siendo acechada otra vez por quienes insisten en destacar la reacción de su ex novio, el rapero Chris Brown.

A través de las redes sociales se hicieron virales las primeras fotografías de la cantante con su hijo en brazos y la reacción de Chris Brown fue la más inesperada y criticada.

El rapero no dudó en publicar una felicitación para Rihanna con un emoji de corazón y uno de un mujer embarazada junto con la palabra “felicitaciones”.

Chris Brown colgó una historia en su Instagram.

¿Qué pasó entre Chris y Rihanna?

Hace poco más de diez años, el rapero Chris Brown agredió a su entonces novia Rihanna, en un Lamborghini la noche anterior a los Grammy. La imagen de esta última, con un labio roto, un ojo morado y moretones en la cara, se extendió por el Internet, acaparando los diarios de todo el mundo.

Brown había admitido haberle sido infiel con una amiga y según contó el rapero, ella fue “quien enloqueció”. “Tiró el teléfono, ‘¡Te odio!’, lo que sea, lo que sea, comienza a golpearme, estamos en un pequeño Lamborghini, sabes que está peleando conmigo”, dijo Brown.

“Según recuerdo, trató de patearme pero luego realmente la golpeé. Con un puño cerrado, le di un puñetazo, y le rompí el labio, y cuando lo vi me quedé en shock, estaba ‘joder, ¿por qué la golpeé así? Entonces ella empezó a escupir sangre en mi cara, me elevó aún más”.

Brown detalló que también la mordió “porque estaba tratando de conducir” y ella seguía forcejeando. El rapero siempre dijo que él estaba tratando de mantener la calma y le pedía a Rihanna que parara pero también fue él quien la dejó con el rostro lleno de golpes.

Desde entonces, los cargos de agresión han perseguido su imagen pública, sumado a las acusaciones de mujeres que han presentado denuncias policiales en su contra.

Si bien en 2020 la cantante dijo que había aprendido a perdonarlo, no deja de ser incómodo que un ex tóxico siga rondando. “Reparé mi relación con él. Estaba muy enojada por cosas que sucedieron en mi infancia y no podía separar la idea de él como esposo y como padre”, dijo en aquel entonces.

De acuerdo con la cantante, tener emociones encontradas sobre Chris fue uno de los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que lo mejor era perdonar y perdonarse para poder seguir su vida en paz.

Nunca hay que seguir dándole entrada a un ex que dañó

Rihanna dió a luz a su primer hijo, y los medios están hablando de cuál fue la reacción de Chris Brown, ¿por qué creen que es importante la reacción de hombre que la violentó físicamente y psicológicamente? — ℒ𝒾 𝓁 𝒾 𝒶 𝓃 ℯ (@costilladeva) May 20, 2022

Aunque las personas siguen siendo amigas de sus ex por varias razones, cuando este se acerca o se aparece de alguna forma, generalmente hay algo más profundo que simplemente “nostalgia”. Algunos pueden esperar que aún exista una segunda oportunidad para volver a ser pareja y otros lo hacen por narcisismo.

Si bien hay personas que pueden entablar amistad con sus exparejas (generalmente después de que se hayan tomado el tiempo para sanar), cuando se trata de una relación tóxica en la que una persona te degradó continuamente, puede terminar haciendo más daño.

Lo importante ahora es que Rihanna debutó como mamá y está viviendo su mejor momento no lo que Chris Brown opine o haga.