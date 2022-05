Toni Costa felicitó a Adamari López por su cumpleaños y el mensaje fue muy emotivo

A pesar de estar lejos de su hogar por su participación en ‘La casa de los famosos‘, Toni Costa no dejó pasar el cumpleaños de Adamari López y le envió una emotiva felicitación a la madre de su hija Alaïa.

Toni Costa felicita a Adamari López y habla de cómo es su relación en la actualidad

Adamari López celebró su cumpleaños número 51 acompañada por su hija Alaïa, sus amigos y familiares quienes estuvieron presentes en una fiesta en su casa.

La famosa recibió miles de felicitaciones, pero la más especial fue la de Toni Costa, quien a pesar de estar encerrado en el reality show, no olvidó el cumpleaños de la conductora.

Durante la transmisión del programa, Toni Costa aprovechó un enlace en vivo para enviar una felicitación a Adamari.

“Quiero aprovechar para felicitar a la mamá de mi hija que hoy también cumple años. Felicidades”

Con su mensaje el bailarín demostró que a pesar de su separación, ellos continúan teniendo una gran relación llena de respeto y amor familiar por el bien de su hija.

Niurka Marcos, se mostró sorprendida con el gesto de Toni y lo felicitó por su madurez ante la separación.

“Yo me quedé sorprendida cuando su felicitación a la mamá de su niña, esos detalles cuando estás molesto, ardido, encabronado no los haces”

Toni reveló que la razón por la cual procura mantener una buena relación con su ex, es por el bien de su hija. Para él es importante que ella vea que sus padres se llevan bien y que crezca en un ambiente lleno de armonía y amor.

Por esta razón, él está convencido de que incluso si la conductora no le correspondiera con una actitud amable, él continuaría siendo atento con ella por el beneficio de su hija.

“Estoy feliz y aparte también lo hago por mi hija porque es su mamá y entonces mi hija ha visto: ‘Ah mira mami, papi te felicitó’. Yo lo hago por el detalle también, a mí no me importa hacerlo. Aunque no lo sean conmigo, a mí no me importa rebajarme o como pisarme yo mismo, a mí no me importa”

La participación de Toni Costa en ‘La casa de los famosos’, ha sorprendido a los espectadores, pues el famoso ha dejado ver su lado más vulnerable al compartir detalles sobre su separación y su nueva relación con Evelyn Beltrán.

Sobre su separación con Adamari, dijo:

“Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es.”

También reveló cómo decidieron quién debía irse de la casa.

“Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía. Fue ella y yo lo acepté”,

Sobre su novia, en un episodio, reveló que tan solo a una semana de conocerse decidieron hacerse un tatuaje juntos. Además dijo que él apoyaría a su ex si ella quisiera encontrar el amor nuevamente.