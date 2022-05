Mira lo que Niurka dijo sobre Adamari Lopez que no le cayó nada bien a Toni Costa

Una vez más “la mujer escándalo” lo volvió a hacer. Resulta que la vedete cubana Niurka Marcos se vio frente a frente con el ex de Adamari López, Toni Costa, a quien tuvo que pedir perdón por ofender a la presentadora con calificativos bastante subidos de tono.

El bailarín español tuvo que buscar un espacio en solitario con Niurka para expresarle su molestia por los comentarios, agregando que era su deber como padre de Alaïa defender a su mamá, sobre todo si la niña llega a ver el programa.

Durante la transmisión del programa, ambos quedaron bajo las cámaras y micrófonos, de modo que se pudo observar el episodio. Niurka criticó a Adamari López en el tiempo en que estaba pasada de peso: “Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible”, dijo Niurka Marcos. “Ahora está preciosa y está iluminada, o sea está coqueta…”, agregó.

Las palabras de la actriz sobre Adamari incomodaron a Toni Costa, con quien vivió los últimos diez años

El portal Diario Las Américas publicó, íntegra, la transcripción de la conversación que tuvieron el bailarín y la vedette.

Toni: Me dolió y yo te lo tenía que decir.

Niurka: Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?

T: No

N: Y eso te hace mágico, maravilloso. Y a veces soy juguetona cuando digo ‘estaba gorda, parecía una paleta payaso’ y a lo mejor lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación. Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto.

T: O lo intento.

N: No, no, lo haces porque conmigo lo has hecho y lo haces.

T: Y yo sabía que podía venir a ti a hablarte así.

N: Te felicito y ¿qué crees? Mira con qué felicidad te digo me perdonas, ¿me perdonas?

T: No tengo que perdonarte nada.

N: No, sí me tienes que perdonar.

T: No, porque ya esto, lo que veo en tus ojos y cómo estás, es más que suficiente.

N: Es que me mataste porque eres un ser de los que a mí me gusta encontrar en la vida. Mira, te voy a decir algo que es muy valioso. Tal vez yo no me arrepienta de lo que dije, pero delante de ti nunca lo diré para no comprometerte, para que no le tengas que dar una explicación a tu niña.

T: Delante de mí no lo hagas porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá. Pero yo sé que esto quedará aquí… Y yo sabía perfectamente que podía venir a hablarte así porque tú eres una montaña rusa de emociones que también tienes esa paz y yo estaba buscando ese momento. No lo hice antes, no lo hice delante de nadie, lo hice aquí contigo porque sabía que podía hacerlo y que iba a ser un éxito esta conversación y que incluso íbamos a conectarnos más.

Los comentarios a favor

“Wow que linda. Pedir perdón es de grandes” dio la usuaria Nancy Donis. También opinó Tere Navarrete al video difundido por YouTube: “Eso es un verdadero Caballero no quiere lastimar a su hija aunque no estén juntos, al contrario de Ada, lo mismo le va a pregunta su hija porque no defendiste a mi papá.

En la segunda temporada del Reality que inició el pasado 10 de mayo por Telemundo participan: Luis “El Potro” Caballero, Ivonne Montero, Niurka Marcos, Nacho Casano, Natalia Alcócer, Brenda Zambrano, Salvador Zerboni, Juan Vidal, Mayeli Alonso, Laura Bozo, Rafael Nieves, Daniela Navarro, Lewis Mendoza, Eduardo Rodríguez, Toni Costa, Osvaldo Ríos y Julia Gama.

En las promociones de la segunda temporada, Toni Costa advirtió que él no quería que lo molestara ningún participante. “Mientras no me molesten yo no molesto a nadie y mientras no me quiten mi almohada todo va a estar bien”, dijo sin imaginar que iba a pasar el mal momento al escuchar hablar a Niurka.

El programa que sigue un concepto similar a “Gran Hermano” cuenta con 60 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturan los movimientos de las celebridades las 24 horas del día.

