Tatán Mejía ya no soporta al jurado de MasterChef: “Necesitan terapia”

Y eso que es uno de los favoritos. En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, Tatán Mejía se descargó contra el jurado, conformado por Jorge Rausch, Cris Carpentier y Nicolás de Zubiría, y dijo qué era lo que necesitaban para seguir en la competencia.

Pero tal parece que al deportista no le gustan las críticas, y aunque ha sido descubierto hasta haciendo trampas, él se considera con el suficiente potencial para ser el ganador. Sin embargo, la última evaluación lo dejó tocado y dejó que ya no soporta a los jueces.

Lo que le dijo Tatán Mejía al jurado de MasterChef Celebrity

Todo comenzó por un sarcasmo que tuvo Jorge Rausch con el caldense durante el desarrollo del capítulo 71. Si bien Tatán es uno de los mejores a la hora de cocinar, el miembro del jurado criticó uno de sus últimos trabajos y le preguntó si extrañaba el hogar.

Cris Carpentier escuchó y no se aguantó las ganas de expresar un comentario que a Mejía lo sacó de sus casillas: “Tatán se va con psicólogo y con ideas para que no meta la pata, recomendaciones”.

Luego, el esposo de Maleja Restrepo no se aguantó las ganas de responder ante las cámaras y replicó: “Los que necesitan terapia son ellos”.

El disgusto que tenía también le llevó a recordar un platillo que no pudo terminar su compañera Aída Morales, con quien llegó a besarse en pleno desarrollo de la competencia. “Los jueces me están sabiendo a sobrebarriga cruda”, reconoció Tatán Mejía.

Sin embargo, también admitió que no es amigo de los cuestionamientos, por lo que momentos así le sirven como aprendizaje para conocer los límites de su talento y trabajar con mayor empeño para no cometer errores. Tatán no fue salvado por ninguno de los jueces, al igual que el resto de sus compañeros.

Esposa de Tatán Mejía sacó las garras para defenderlo

Maleja Restro decidió pronunciarse en redes sociales hace algunas semanas no solo para defenderlo, sino también para exponer detalles del programa, a modo de crítica.

En un principio, la mujer indicó que la participación de ‘Tatán’ Mejía en MasterChef se ha convertido en un reto para su esposo, lo que también ha incidido en su hogar.

En este sentido, la presentadora Maleja Restrepo reveló: “¿Les confieso algo? Yo creo que ha sido una de las pruebas más difíciles que hemos tenido que asumir como familia. Hablo en plural porque esto no es solo un reto de Sebastián, ha sido un reto de las niñas y mío porque hemos dejado de compartir lo que es más importante para nosotros, que es el tiempo”.

Y dejó una razón a la organización de MasterChef, criticando que al formar parte del reality “juegan contigo y con tu mente todo el tiempo”.

“Pasan casi 14 o 16 horas del día en una cocina teniendo que ser creativos durante todo el día”, finiquitó Restrepo.

