“Que se vaya por sobrado”: Tatán no es tan popular y querido como se cree en MasterChef

Isabella Santiago ha sido casi siempre la “mala del paseo” en MasterChef, pero al parecer uno de los concursantes más populares, Tatán Mejía, está causando bastante fastidio entre los televidentes por su actitud. Y eso se ha evidenciado más que todo cuando ha estado a punto de ser eliminado.

O peor, cuando no gana.

En pleno reto de eliminación, le tocó hacer una cazuela de mariscos en 30 minutos y casi que no la logra. De hecho, parecía una sopa con algunos elementos y ya. Y si bien Cristina Campuzano fue mucho más detallista y cuidadosa (y eso que tuvo más tiempo) en la elaboración de su plato, los langostinos a medio cocer fueron los que le costaron la eliminación.

Tatán apenas se salvó por los pelos. Dijo que no había ganado nada y admitía sus limitaciones. Pero si bien unos quieren ir a incendiar el canal si el hombre sale eliminado o al menos apagar el televisor, otros han notado que su actitud más bien es de superioridad y prepotencia. Y que se nota cada vez más.

“Él solo se muestra como es en verdad”

A Tatán le critican que tenga aires de superioridad y prepotencia. Que no los exprese tan abierta y dramáticamente como Isabella, es otra cosa. Pero ya se ha visto que su extremada competitividad, cosa que lo ha hecho tan exitoso para todo, puede llegar a la arrogancia para quienes no lo ven con tan buenos ojos.

Pa los que dicen que a Tatan se le pego el veneno de Isabella. Ese tatan no es una perita en dulce, simplemente saco a luz como es



Desde hace rato se sabe como es, le da rab8a que gane alguien que no sea el#MasterChefCelebritycolombia#MasterChefCelebrity — Broken Jaw (@DiazDiaz_p) May 8, 2022

¿Echarle la culpa a Isabella por lo que siempre ha sido Tatan?

¡¡Qué descaro!!

Tatan siempre ha tenido ese tipo de comentarios y ese tipo de reacciones.#MasterChefCelebritycolombia — Pablo López (@pablo869) May 8, 2022

Parece q a Tatan le da piedra q no le estén diciendo todo el tiempo q sus platos son los mejores, cuando gana otro q no es el.. se le nota la incomodidad al 100; no es como los otros que se alegran por sus compañeros en esos casos #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia — Jorge Jimenez (@itsjorgej) May 8, 2022

Tatán me cae súper mk pero hay que admitir que es malo aceptando derrotas

Cómo le da uno de ejemplo a sus hijos que si te esfuerzas y tal vez quedas de segundo, está mal?

Siempre hay que ser mejor pero el esfuerzo vale

Para él no#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia — an asshole (@UnicxrnPuke) May 12, 2022

“Parece q a Tatan le da piedra q no le estén diciendo todo el tiempo q sus platos son los mejores, cuando gana otro q no es el.. se le nota la incomodidad al 100; no es como los otros que se alegran por sus compañeros en esos casos”, “Tatan me cae bien pero su envidia y egoísmo no me cuadra. No sé alegra cuando ganan los demás mientras tanto que sus otros compañeros se emocionan cuando el gana. Eso no se trata de ser competitivo es más bien falta empatía y compañerismo”, “¿Echarle la culpa a Isabella por lo que siempre ha sido Tatan? ¡¡Qué descaro!! Tatan siempre ha tenido ese tipo de comentarios y ese tipo de reacciones”, son algunos de los comentarios que se ven en redes sociales.

Muchos lo defienden a él y a Isabella por ser abiertamente competitivos, pero otros también cuestionan el por qué es tan mal perdedor y que definitivamente, también necesita un cambio de actitud dentro de la competencia, porque igual, puede dar mal ejemplo a sus hijos.

Igual, siguen retos más duros donde se verá cómo se desempeña.