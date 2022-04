Para un beso se necesitan dos: críticas a Aída Morales por besar a Tatán Mejía son injustas

La relación de Aída Morales y Tatán Mejía ha dado unos giros extraños en MasterChef Celebrity. En primera instancia parecía que no se la llevaban bien, pues incluso la actriz lo tildó de “tramposo” en un episodio, pero ahora hasta se besan tras ganar las pruebas.

Esta situación ha dado mucho de qué hablar, pues el deportista está casado con Maleja Restrepo. Y aunque al principio todo parecía un juego de cámaras, muchos comentan que les ha quedado el gustico.

Y ya que para un beso se necesitan dos, otra de las reacciones de los internautas, quizás injusta, es tomar a Aída Morales como la villana de esta “película”. Si bien el último de los momentos fue hasta apasionado, lo cierto es que hubo dos bocas, no una sola.

Así le han caído críticas a Aída Morales por sus besos con Tatán Mejía

Este 25 de abril hubo un nuevo reto que consistía en realizar arepas, pero con un toque gourmet. El mejor plato se ganaba el privilegio de la ventaja y el ganador indiscutible una vez más fue uno de los preferidos por los televidentes: Tatán Mejía. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el nuevo beso que se dio con Aída.

En capítulos anteriores se decía que el beso que le robó la actriz a Tatán fue falso, pero en esta ocasión dejaron claro que el beso fue completemente real.

Por tal motivo, a la actriz le cayeron una cantidad de críticas que incluso lucen injustas. Una de ellas fue: “Esa vieja se cree de quince, cochina cachoniando al amigo que tiene”.

En otros comentarios se lee: “Qué atrevisa, ya se pasó”, “qué falta de respeto”, “le gustan los pollos a esta señora”, “Maleja es más boba, cómo se aguanta eso de esa vieja”, y “mucha envidia de Aída”.

Pero también es cierto que a Tatán Mejía le cayó su chaparrón, sobre todo porque consideran que su actuación es una falta de respeto para con su esposa.

“Pobre Maleja, tiene que aguantar eso. Mal Tatán, mal”, “les quedó gustando”, “qué irrespeto hacia su esposa”, “esto parece un reality show” y “le gustan maduritas”, fueron otros de los mensajes.

La polémica actitud de Aída Morales con Natalia Ramírez

Hace algunos episodios atrás, en medio de la preparación de un postre, Aída Morales se quejó en reiteradas ocasiones de su compañera, pues la consideraba “muy lenta”. Por su parte, la intérprete que le dio vida a “Marcela Valencia” en Betty la fea mantuvo la calma y no cayó en discusiones con su colega.

“Natalia trabaja de manera muy minuciosa y en este reto no me sirve. A mí me gusta trabajar en equipo, pero en un reto de salvación necesito que mi compañera sea rápida. Hoy Natalia está muy insegura”, dijo Aída. Mientras que Natalia aseguró que no caería en discusiones con ella.

“Es frustrante no lograr el nivel que ella quiere. Ya no había comunicación y para discutir se necesitan dos, y yo no tengo tiempo para eso”, aseguró la actriz.