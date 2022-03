Aída Morales pilló a ‘Tatán’ Mejía haciendo trampa en ‘MasterChef’ y no se quedó callada: “Ventajoso”

Este martes, en un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, se vivió un tenso momento cuando Aída Morales descubrió a ‘Tatán’ Mejía haciendo trampa y no dudo en reclamarlo.

En este episodio del reality de cocina, los participantes se enfrentaron nuevamente a una cajita misteriosa y para su sorpresa debían usar frijoles, arvejas, garbanzos y lentejas como ingredientes principales en sus preparaciones.

Además, para esta prueba los participantes se dividieron en parejas y estas debían trabajar atados con una camisa de fuerza por lo que cada uno solo podía usar una sola mano. Además de la preparación de creativos platos donde el grano que les tocara fuera el protagonista, la complejidad era que uno debía usar su mano para cocinar y el otro para probar.

Al finalizar la prueba, los ganadores de pines de inmunidad fueron Chicho Arias y ‘Tostao’. Sin embargo, lo que más llamo la atención de los televidentes fue la reacción de Aída Morales tras este reto.

Aída Morales reclama trampa de ‘Tatán’ Mejía en MasterChef

Tras la decisión del jurado, Aída Morales irrumpió para hacer una importante acotación que impresionó a todos. “Yo quiero decir algo”, partió la actriz poniendo en suspenso a todos, y Claudia Bahamón consultó intrigada “Ay. ¿Qué pasó?”.

“Quiero llamar un poco a todos los compañeros, al discurso y a la bandera que hemos traído como este conjunto de celebrities y es jugar bien, jugar honesto y sin trampas”, dijo al inicio. En ese momento, la famosa se mostró molesta al darse cuenta que dos participantes utilizaron ambas manos en el reto para sacar ventaja.

“Si eso para algunos es inteligente, por lo menos para mí es trampa y es ventajoso, no es chévere porque aquí esto es diversión”, aseguró.

Además, añadió en las entrevistas privadas: “Me dio duro ver a Manuela con su cara de desesperación y con sus manos ahí, mientras que otros estaban trabajando a cuatro manos, no es justo”, refiriéndose al deportista ‘Tatán’ Mejia y su compañero el actor Aco Pérez.

En ese momento, otros de los famosos apoyaron las palabras de la actriz, como Aida Cristina Bossa quien intervino para decir: “Tiene toda la razón, me parece que estuvo bien ese llamado de atención”.

Por su parte, ‘Tatán’ reconoció que hizo trampa y dijo: “Tiene toda la razón, yo saqué las manos un par de veces. Asumo el regaño personal, el juego era no sacar las manos y yo las saqué. Tengo que aceptar eso”.

Así de espectacular luce Aída Morales a sus 61 años. Foto: Instagram @aidamoralesactriz

Fuerte discusión entre Isabella Santiago y Ramiro Meneses

Hace una semanas atrás Isabella Santiago y Ramiro Meneses protagonizaron una fuerte discusión en MasterChef, que se volvió tendencia en las redes sociales. Todo comenzó cuando sostenían un intercambio de ideas sobre si sellar un atún o servirlo al natural. La modelo transgénero opinaba que debía sellarse, pero el también actor pensaba lo contrario.

Al ser capitana del equipo púrpura, Isabella Santiago insistió más de la cuenta y Ramiro Meneses perdió la paciencia al responder: “Entonces, sellémosle el hijuep… atún a ver si se calma”.

Después apareció el chef Jorge Rausch y al ver el platillo confirmó que efectivamente debía servirse el atún sin sellarse. Sin embargo, frente al jurado la famosa argumentó que su compañero es quien había dicho que el atún debía sellarse.

Como era de esperarse, Ramiro Meneses reaccionó y comenzó un momento de tensión. “Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras”, se defendió el artista, según reseña Pulzo.

Isabella Santiago intentó criticar nuevamente al actor, pero este la paró en seco y expresó: “No, no me estás diciendo eso, porque no me has dejado trabajar”. Después añadió: “Pero me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

Aunque la modelo matenía su posición ante la polémica del atún, los televidentes de MasterChef Celebrity tampoco la respaldaron en redes sociales. Rápidamente comenzaron a difundir memes en Twitter, al punto que Isabella Santiago se volvió tendencia.