Ludwika Paleta aparece bailando con su hijo en TikTok y la nombran “la suegra de México”

Ludwika Paleta es una de las famosas más queridas en el espectáculo mexicano, no sólo por su talento como actriz de televisión, cine y teatro, sino también por su carisma y personalidad, los cuales, le han permitido acercarse a sus fans de forma única.

Aunque ha estado enfocada en otros proyectos fuera de las telenovelas, no ha dejado de lado a sus fans que siempre la apoyan y a través de sus redes sociales comparte momentos especiales de su día a día.

Recientemente Ludwika sorprendió con un video en el que aparece bailando al lado de su hijo Nicolás Haza.

Al ritmo de Show Me Love, de Robin S. la actriz sacó a relucir sus mejores pasos mientras que su hijo reacciona algo extrañado, lo cual hizo que muchas se indentificaran.

“Así me ven mis hijos cuando me pongo a bailar”. “Los hijos siempre se sorprenden cuando una ‘se descontrola’ jaja”. “La cara de tu hijo es lo mejor, así me hace el mío”, se lee en los comentarios.

Aunque la actriz desató risas con sus ocurrencias, fue el joven de 22 años quien terminó por llamar la atención de todos por su gran atractivo físico.

“Ludwika yo te nombro la suegra de México”. “Su hijo es la mezcla perfecta de ambos padres”. “Por qué hasta ahora conozco a mi suegra y a mi novio?”. “Dice mi mamá que si no quieres ser su consuegra … dice mi mamá”. “Mi querida suegra, qué bien bailas”. “Necesito una suegra así, vente a Perú”, expresaron las seguidoras de Ludwika.

Por supuesto también hubo quien no pudo evitar destacar lo mucho que ha crecido Nico, así como la admiración que tienen por la actriz.

“Qué grande está Nico, me dio justo en la vejez”. “Ya está enorme tu hijo! es la mezcla perfecta entre tú y su papá”. “Nico se parece mucho a su papá pero más guapo”. “Ludwika, por ti no pasan los años, estás hermosa, soy tu mega fan”. “Ludwika te sigo desde Carrusel. Admiro tanto tu trabajo”. “Una de mis actrices de telenovelas favoritas por siempre”.

La complicidad de Ludwika y su hijo

Nicolás llegó a la vida de Ludwika cuando ésta tenía apenas 20 años. La actriz ha confesado que, aunque su primer embarazo no fue planeado, ella siempre quiso ser mamá.

“Recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás le decía ‘vamos a tener un bebe’ y él me decía ‘espérate, espérate, estás muy chiquita. Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá, desde que me acuerdo”, dijo en una entrevista en programa de Maxine Woodside Todo para la Mujer.

Hoy es claro que ambos tienen una gran complicidad pues además, Nico ha sido un gran apoyo como hermano mayor de los mellizos que Ludwika tuvo con el empresario Emiliano Salinas.

Nicolás ha comenzado a dar sus primeros pasos en la industria, enfocándose en la música. Su primer sencillo llamado Tranze, fue bien recibido por sus seguidores. Además tuvo una participación especial en la telenovela Los ricos también lloran, al lado de Claudia Martín y Sebastián Rulli.

El hijo mayor de Ludwika estudió cine en la Toronto Film School, lo que le ha dado los conocimientos para desarrollarse en el medio a futuro.

“Mi mejor maestro, el del corazón más grande y bonito. Encantador, trabajador, disciplinado y amoroso. Siempre tiene una sonrisa para todos. Eres mi tesoro más grande”, le dijo Ludwika Paleta muy orgullosa a su hijo en las redes sociales.