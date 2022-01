La segunda temporada de ‘Madre solo hay dos’ sigue dando de qué hablar, sobre todo por su final tan inesperado en el que las actrices Ludwika Paleta y Paulina Goto protagonizaron uno de los besos más apasionados y jamás vistos en esta producción que toca tan a profundidad el tema de la maternidad.

Es por ello que tras esta revelación, hay quienes se han volcado a verla y aplaudir sobre todo el tema de la inclusión a la que se le ha dado un especial espacio desde su primera temporada. Y aunque esta escena responde a una necesidad de mantener a su familia unida, no se midieron las consecuencias de lo que esto podría traer luego de su muestra en pantalla.

De ahí que Goto salió al paso y habló por primera vez de lo que esto significó para ella, pues pese a que su rol se muestra como bisexual, le resultó divertido ir más allá con esta acción en la que todos quedaron sorprendidos, pues resultó muy evidente la entrega e intensidad que cada una de ellas le imprimió con tal de impactar y dejar a todos con ganas de ver una tercera temporada.

Paulina Goto habló por primera vez del beso que le dio a Ludwika Paleta en ‘Madre solo hay dos’

Paulina Goto aseguró que tras poseer experiencia en la televisión, es la primera vez que asume un personaje bisexual. Con ello se sintió muy cómoda, pues a su criterio en ‘Madre solo hay dos’ hay cada vez más mensajes por mostrar, no solo a las mujeres actuales, sino a todos los jóvenes que como ella asumen responsabilidades familiares y profesionales y de todo índole.

Además, aseguró que al tener como compañera de escena a Ludwika fue una fortuna, pues le hizo sentir muy cómoda, ya que ella admira su talento y naturalidad para interpretar cada uno de sus papeles. Por lo que ese tan controvertido beso que dejó a muchos atónitos, más que un reto fue una vivencia divertida.

“Nos llevamos súper bien. ‘Lu’ es una gran actriz y compañera . Nos hemos divertido mucho con nuestros personajes. Me gusta mucho su estilo y la manera cómo aborda cada uno de sus roles con tanta espontaneidad y picardía. Ella hace que uno crea todo”, dijo Goto al portal UnoTV.

Además, esta joven también cantante reiteró que para Paleta besa muy bien y que no puede negar que para la escena del apasionado beso del final de sintió muy nerviosa. “Cuando me dijero que debíamos grabar esa toma, yo estaba muy nerviosa, no sé si ‘Lu’ también, pero, yo la verdad que sí lo estuve”, añadió.

Con esto, la actriz demuestra que está dispuesta a asumir cada uno de los retos que le exigen sus papeles y que en la tercera entrega habrá mucho que responder, pues ante el inminente plan que tienen Mariana y Ana, no hay quien las detenga, pues ellas desean que sus hijas estén cerca de ellas y que puedan ser felices, por lo que harán hasta lo inimaginable para obtener la custodia y alejarlas de todos los conflictos que se han ido presentando en esta trama.