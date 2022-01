Ludwika Paleta y otras famosas que se convirtieron en madres antes de los 30

Tener hijos es toda una odisea, especialmente cuando eres joven.

Y es que mientras algunos dicen que “ere demasiado joven”, otros afirman que es la mejor edad, pues tienes más energía.

Mientras que la sociedad señala a las mujeres que esperan a tener hijos, también lo hacen con quienes se apresuran “demasiado” y se embarazan antes de los 30.

Lo que es un hecho es que quienes decidieron ser mamás jóvenes, pueden dar muestras de gran fortaleza y determinación cuando se trata de sacar a sus hijos adelante.

Ya sea solas o con una pareja, estas famosas son prueba de ello y sin duda podemos aprender mucho de su maternidad.

Ludwika Paleta

Ludwika Paleta La actriz es la mejor mamá

La actriz ha confesado que, aunque su primer embarazo no fue planeado, ella siempre quiso ser mamá. Ludwila tenía apenas 20 años cuando se embarazó con su primer hijo, Nicolás.

“Recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás le decía ‘vamos a tener un bebe’ y él me decía ‘espérate, espérate, estás muy chiquita. Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá, desde que me acuerdo”, dijo en una entrevista en programa de Maxine Woodside Todo para la Mujer.

Nicolás nació el 11 de noviembre de 1999 y según dijo la actriz, su llegada fue “cuestión del destino” ya que ella lo había deseado mucho. Las cosas quizá no funcionaron con Plutarco Haza, padre de su hijo, pero ella se ha dedicado enteramente a ejercer una crianza amorosa. Hoy Nicolás está por cumplir 23 años. En 2018, Ludwika tuvo hijos mellizos, fruto de su relación con el empresario Emiliano Salinas.

Michelle Renaud

Michelle Renaud y su hijo La actriz está atravesando problemas legales con su expareja, Josué Alvarado.- Instagram.

Desde pequeña, Michelle Renaud supo que quería dedicarse al mundo del entretenimiento pero también, soñaba con ser mamá. Para ella, la llegada de su hijo Marcelo en marzo de 2017, signifnicó un giro de 180°. Michelle tenía 29 años y aunque estuvo un tiempo con su entonces pareja y padre de Marcel, Josué Alvarado, finalmente terminó separándose y haciéndose cargo sola.

“Sin duda empecé a vivir al cien por ciento el día que nació mi bebé, siempre he tenido una vida muy afortunada y he sabido agradecer lo que tengo pero Marcelo me ha venido a demostrar lo que es el amor incondicional, me tiene enamorada, me hace valorar cada día de mi vida y estoy aprendiendo con él, me ha enseñado a ser más paciente, a entender a que todos estamos aprendiendo en esta vida”, dijo la actriz al diario El Universal.

Yuya

Yuya

Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, dio la bienvenida a su primer hijo el pasado 29 de septiembre de 2021. La influencer de 28 ha dicho en varias coasiones que siempre quiso ser mamá, lo cual cumplió de la mano de su pareja, el cantante Siddartha.

«Desde que Mar llegó a la tierra, no puedo parar de sonreír. Gracias por todos los mensajes que nos han escrito. Recibo el cariño de ustedes como el mejor regalo», escribió Yuya en Twitter.

Aunque en ocasiones ha sido criticada por mostrar “el lado rosa” de tener un bebé, ella ha sido muy sincera respecto a los obstáculos que ha enfrentado, así como los cambios en su cuerpo.

Yuya se ha convertido en una inspiración para muchas por la forma en la que ejerce su maternidad, exponiendo lo importante es que ésta sea deseada y por elección propia.

Violeta Isfel

Violeta Isfel

La actriz se embarazó cuando tenía 18 años, algo que sin duda cambió su mundo por completo. En ese entonces, seguía estudiando en el CEA Televisa y al mismo tiempo estaba comenzando a despuntar su carrera profesional gracias a la telenovela “Entre el amor y el odio”.

Lo cierto es que para ella, Omar fue un bebé muy deseado. Aunque no fue nada fácil pues enfrentó varios problemas con su entonces pareja y padre de su hijo. Esto la llevó a tomar la decisión de hacerse cargo sola.

Violeta es hoy una inspiración para las mujeres que están luchando por salir adelante solas, por quienes no tuvieron otra opción sobre su maternidad y para quienes han decidido emprender o crecer por su cuenta.