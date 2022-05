“No quisiera que ninguna mujer, sienta lo que yo sentí”: la experiencia de Paulina Goto en un taxi retrata la angustia que vivimos a diario

La actriz Paulina Goto vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida al tener que saltar de un auto en movimiento cuando el conductor de un taxi se negó a bajarla cuando ella se lo pidió.

¿Qué le pasó a Paulina Goto en un taxi?

Durante la mañana del sábado Paulina Goto compartió con sus seguidores una denuncia sobre la mala experiencia que vivió al subir a un taxi de aplicación.

La famosa dijo que el conductor le había dado el susto de su vida y que lo comparte para que esto no le pase a otras personas.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”

Al sentirse insegura, decidió bajarse antes de llegar a su destino, pero el conductor se negó.

“Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’.”

La actitud de su chofer desató un sentimiento de angustia e inseguridad en la actriz, por lo que tomó una decisión arriesgada para proteger su integridad.

“Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”

.🚨 @Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien. pic.twitter.com/bwBVhTdmK4 — Paulina Goto (@soypaulinagoto) May 14, 2022

Tras haberse recuperado decidió compartir su historia en redes sociales para alertar a otras usuarias de aplicaciones de transporte.

“No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”

También desea que la aplicación tome cartas en el asunto para asegurar la seguridad de sus usuarias.

“Decidí hacer pública mi experiencia, no con la intención de dañar a la empresa, sino con la intención de que existan consecuencias para el conductor que me puso en riesgo y para que Uber aproveche la oportunidad y sea ejemplo para todas las plataformas, al mejorar la seguridad de sus usuarixs”

Tras haberse viralizado su historia, ella dijo que ya está en contacto con la aplicación para darle seguimiento a su denuncia.

“Gracias a todxs por su preocupación. Les reitero que afortunadamente estoy bien. Gracias a Dios no pasó a mayores y ya estoy en contacto con Uber, dándole seguimiento (a mi caso) para asegurarme de que tomen cartas en el asunto”

Las reacciones ante la denuncia de Paulina Goto

Aunque muchas personas le mostraron su apoyo por medio de mensajes, también hubo algunos que opinaron que su reacción había sido exagerada. Sin embargo usuarias de redes sociales salieron en su defensa.

NI PAULINA GOTO, NI NINGUNA MUJER, NI NINGUNA OTRA PERSONA TENDRÍA QUE SER QUESTIONADA DESPUÉS DE DENUNCIAR ALGO REALMENTE GRABE COMO UN INTENTO DE SECUESTRO, ACOSO O ABUSO, SI ELLA NO HUBIERA SALIDO DE AHÍ PROBABLEMENTE AHORITA HABRÍA UN VOLETÍN DE BUSQUEDA — Jorge Chavarin (@Jorgechavarin02) May 15, 2022

Incluso compartieron tips para asegurarse de que no le pase a más personas.

Deberías exponer al conductor para que cualquier otra mujer o persona lo ubique y no se suban con él. Incluso si dejara de laborar en Uber, podría seguir de taxista y haciendo daño a más personas. @soypaulinagoto — Paola (@PaolaTo43418680) May 14, 2022

Además respaldaron su decisión de bajarse del vehículo aunque este estuviera en movimiento.