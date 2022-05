“Tal vez debimos haber esperado para anunciarlo hasta que estuviera más avanzado”: Britney Spears anuncia la pérdida del bebé que esperaba

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears anuncio que perdió al bebé que estaba esperando junto a su prometido Sam Asghari. El anuncio del tercer embarazo de la cantante fue publicado a principios de abril.

“Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé en una etapa muy prematura del embarazo. Esto es devastador para cualquier padre”, se lee en el comunicado.

Britney Spears Comunicado de Britney Spears en Instagram

“Tal vez deberíamos haber esperado para anunciarlo hasta que estuviéramos más avanzados, sin embargo, estábamos demasiado emocionados de compartir lo bueno. Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza. Seguiremos intentando ampliar nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil”.

En el mensaje se lee que quizá “se apresuraron demasiado” a hacer el anuncio por lo que los fans corrieron a apoyar a la cantante diciéndole que no es su culpa y que “son cosas que pasan”. Asímismo, le mandaron mucho amor y le recordaron que siempre ha sido una mujer fuerte.

Britney Spears anunció con gran alegría su embarazo pues era algo que había deseado por mucho tiempo pero que no había podido concretar debido a que estaba bajo la tutela de su padre en la que fue obligada a cargar con un DIU.

Britney Spears En junio de 2021, durante una de las audiencias que tuvo, Britney reveló que había sido obligada a llevar un DIU por años

Spears, de 40 años, finalmente fue liberada de dicha tutela y ahora que ha recuperado control de su vida, podrá cumplir su sueño de volver a ser madre.

De acuerdo con la cantante, sospechó de su embarazo luego de un viaje a Maui. “Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé...¡Está creciendo!”, escribió en el comunicado en el que hizo el anuncio de su embarazo.

Spears tiene dos hijos adolescentes, Sean y Jayden, con su ex esposo Kevin Federline. Su prometido Sam Asghari luego publicó en su cuenta de Instagram, señalando que el matrimonio y los hijos son parte de una “relación fuerte” llena de amor y respeto.

“La paternidad es algo que siempre he esperado y no lo tomo a la ligera”, escribió. “Es el trabajo más importante que jamás haré”.

La opinión de los fans estuvo dividida pues algunos consideran que Britney aún no está en condiciones para hacerse cargo de un nuevo bebé, otros sospechaban que su novio se aprovecharía de ella para sacarle dinero. Ahora, han comenzado con teorías sobre lo que pudo haber sucedido como que en realidad nunca estuvo embarazada o que “fue forzada” a perderlo.

Lo cierto es que Britney siempre ha sido consciente de lo que puede y no puede hacer en su vida. Ella misma habló de los riesgos de un embarazo a su edad y de lo que podría significar para los paparazzis esta nueva etapa de su vida.

Días antes del lamentable anuncio de la pérdida, la intérprete de “Baby One More Time” publicó una serie de fotografías en las que aparece completamente desnuda, cuando aún no estaba embarazada.

“Photo dump de la última vez que estuve en México antes de que hubiera un bebé dentro de mí... ¿Por qué diablos me veo 10 años más joven de vacaciones?”, escribió.

“No subestimes el poder de hacerlo tu y disparar con un palo de selfie. Photo dump antes de que hubiera un niño dentro de mí. Los quiero mucho a todos”, se lee en la descripción de otra serie de fotografías.