Britney Spears acusa a Justin Timberlake de usarla para ganar fama

Desde que salió de la tutela legal, Britney Spears ha estado poniendo en su lugar a todas las personas que alguna vez le hicieron daño, comenzando con su familia y ahora dirigiéndose hacia Justin Timberlake.

Los famosos formaron una de las parejas más mediáticas a finales de los 90 cuando ella ya era una estrella de fama internacional, por lo que ahora lo acusa de haberse aprovechado para ganar popularidad.

Tal como lo reseñó Tomatazos, todo surgió después que la intérprete de Toxic actualizara su perfil de Instagram con un video presumiendo un vestido estampado y que le sirvió de inspiración para contar algunas de sus verdades.

En la descripción reveló que tuvo un sueño donde Jesucristo le decía que su mamá se aprovechó de ella para escribir un libro en el “momento exacto en que más la necesitabas, ¿todo para qué? Fama y atención”.

Fue ahí cuando mencionó al ex integrante de NSync diciendo “Tu ex hizo lo mismo... Usó tu nombre alegando que lo habías tratado horrible, con su primer disco”, dando a entender que el bailarín habría mentido sobre ella para ganar fama para impulsar su carrera.

¿Cómo fue la relación entre Britney Spears y Justin Timberlake?

Ambos eran estrellas juveniles en aquel entonces, 1999, cuando surgió el amor entre ambos. Sin embargo, la popularidad de Britney Spears eclipsaba a cualquiera porque con tan solo 16 años se volvió hit mundial con Baby One More Time y luego de vender millones de copias lo repitió en el año 2000 con su segundo álbum, Oops!...I Did It Again.

Estuvieron juntos hasta 2002, pero la polémica surgió tras separarse, debido a que él la acusó de indirectamente de engañarlo cuando contrató a una actriz parecida a Britney para que apareciera en el video de su sencillo Cry Me A River.