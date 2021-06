Ninguna mujer debe ser restringida de tomar decisiones sobre su propio cuerpo

Britney Spears ha sacudido al mundo con las declaraciones sobre el abuso del que ha sido víctima por tantos años bajo la tutela de su padre.

Desde que el documental de New York Times Framing Britney salió a la luz, fuimos testigos de los horrores que vivió con la prensa y los paparazzis así como con sus ex parejas (incluyendo a Justin Timberlake) pero es ahora cuando finalmente pudo hablar frente a la corte para exponer los abusos de Jamie Spears.

La llamada “Princesa del Pop” ha estado bajo la tutela de su padre por más de una década y nunca había podido hablar sobre ello como lo hizo ahora.

Britney testificó de forma virtual ante una corte de Los Ángeles en el marco de una audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales.

La cantante calificó de “explotadora y excesivamente controladora” la tutela bajo la que ha vivido y dijo que el estrés que le provocaba hace que se sienta deprimida e incapaz de dormir, y que llora todos los días.

“Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (…) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir”, afirmó. “Estoy tan enojada, es una locura. Y estoy deprimida…Sólo quiero recuperar mi vida”.

En sus declaraciones, la cantante reveló que fue obligada a usar un dispositivo intrauterino anticonceptivo (DIU), situación que atenta contras sus derechos reproductivos.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Por la tutela no puedo casarme ni tener bebés. Tengo un DIU dentro de mí, pero este llamado equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”

Britney fue sexualizada desde muy temprana edad

Sin importar su talento o sus exitosas ventas, ella seguía siendo cuestionada sobre su virginidad. Fue acosada por paparazzis y cosificada por los hombres que la rodearon, incluyendo al propio Justin Timberlake con quien sostuvo una relación en 1998 a 2002.

Su cuerpo siempre ha estado en la mira y cuando tuvo a sus hijos fue blanco de apuestas crueles por parte de los paparazzis que buscaba “la mejor toma” de su crisis post parto.

Saber que fue obligada a colocarse un DIU no es “un suceso más” dentro de su caso sino una forma de violencia grave y no debe ser minimizada. De hecho, es una realidad para muchas mujeres a las que incluso se les implanta sin su consentimiento.

Resulta increíble que en pleno siglo XXI no podamos ser dueñas de nuestro cuerpo

El tema del DIU en el cuerpo de Britney abrió el debate en torno a la forma en la que la sociedad restringe las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo y cómo atenta contra nuestros derechos reproductivos.

Mientras las mujeres son criminalizadas por exigir la legalización del aborto, educación sexual y planificación familiar que garantice su bienestar, la violación, la violencia obstétrica y la anticoncepción o estirilización forzada siguen siendo normalizadas.

A menudo nos sentimos juzgadas y frenadas por una sociedad que cree que puede decidir por nosotras. Vivimos con con culpa y miedo a ser estigmatizadas o castigadas.

Todas tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o no y cuándo queremos que esto suceda. Tenemos derecho a ejercer y disfrutar nuestra sexualidad plenamente así como con quién o quiénes nos relacionamos. Tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad y nuestra integridad física, psicológica y sexual.

En nuestros gobiernos, comunidades y círculos cercanos, aún tenemos muchas limitantes frente a las que no podemos rendirnos.

Más de este tema

5 momentos en los que Britney Spears pidió ayuda y nadie hizo caso

Britney Spears, Diana Spencer y otras famosas que han sufrido el acoso de los paparazzi

Britney Spears fue obligada a ingresar en un centro de salud mental como ‘castigo’

Te recomendamos en video