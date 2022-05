Salma Hayek demuestra que le ha enseñado bien a su hija que el dinero no es todo en la vida

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault, de 14 años, han conquistado a todos con su gran carisma y complicidad. Fue gracias a una edición especial de la revista Vogue que pudimos adentrarnos un poco más a la vida de las Pinault-Hayek.

Salma habló sobre su maternidad tardía y cómo esperar le ayudó a establecerse primero con su pareja y su carrera.

“Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho”

Por su parte, Valentina reveló estar interesada en seguir los pasos de su famosa madre. “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, dijo.

Valentina dejó muy claro que es una joven con los pies en la tierra pues a pesar de ser hija de uno de los hombres más ricos del mundo, es consciente del esfuerzo que hicieron sus padres para llegar hasta donde están.

Salma Hayek Salma Hayek y su hija mostraron lo que hay en sus bolsos

Durante la entrevista con Vogue, madre e hija mostraron lo que cargan en sus bolsos, desde maquillaje hasta un mazo de cartas con mensajes de los ángeles y una veladora con la imagen de Lana del Rey.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue un perfume que mostró Valentina y que según señaló Salma, “ahorró para comprárselo”.

“Este lo compré con mis ahorros. Chanel Misia. Cuando voy a algo muy elegante me lo pongo o lo llevo en mi bolsa cuando voy con mis papás. Me encanta. No lo voy a gastar”, dice la joven.

La fragancia tiene un costo de 389 dólas aproximadamente y es una de las más exclusivas de la firma. Ésta tiene un toque floral de rosa, violeta e Iris pallida, con benjuí y haba tonka.

En redes sociales se puede leer a los fans que felicitaron a Salma por la buena educación que le ha dado a su hija. “Me encanta Valentina. Tan humilde y pensar que tiene un padre billonario”. “El hecho de que su papá tenga mucho dinero no significa que le suelte todo cuando quiera. La han educado bien”. “Me encanta Salma que a pesar de todo el dinero que tiene la educó humilde y le hace ver la realidad”. “Bien por ellos que le enseñan que debe ganarse las cosas, debe aprender a administrar”.

Salma Hayek and Valentina Pinault for Vogue Mexico, lensed by Nico Bustos, 2022. pic.twitter.com/5yY1lt1NiN — REN (@imthespecialk) April 26, 2022

También mostró un rizador de pestañas simple que siempre usa. “Esto no importa a dónde estoy, si me voy a dormir. Esto es viejo pero es el único, no es cualquier rizador de pestañas”.

Finalmente dejó ver su lado sentimental y el valor que Salma le ha inculcado por la familia y los detalles al hablar de un anillo que siempre usa porque se lo regaló su abuela materna.

“Este es el anillo de mi abuela y me encanta, me lo pongo muchísimo de buena suerte. Me encanta porque mi abuela me lo dio” .