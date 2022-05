Sasha Sökol habla sobre su denuncia contra Luis de Llano y manda mensaje a víctimas de abuso

Dos meses después de haber denunciado públicamente a Luis de Llano como su agresor, Sasha Sökol reveló que aún no realiza su denuncia ante la ley, sin embargo se encuentra preparándose para abrir un proceso legal en contra del mánager.

Sasha Sökol habla sobre su proceso legal en contra de Luis de Llano

La cantante fue interceptada por medios en su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí, la famosa confirmó que las autoridades correspondientes se acercaron a ella para apoyarla con este tema y que hasta ahora no se ha realizado la denuncia legal.

“El día que denuncie se van a enterar”

Sasha Sökol dijo que espera que su testimonio pueda ayudar a otras personas que han sido víctimas de abuso para denunciar a su agresor.

“Ojalá que mujeres y hombres que hayan sido víctimas de abuso puedan, a través del apoyo de las autoridades y de las leyes levantar la voz y encontrar justicia, sobre todo”.

Además reflexionó sobre los factores que influyeron en que ella a sus 14 años de edad hubiera sido víctima de grooming por parte de un hombre de 39 años.

“Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví, ¿estás de acuerdo?”

La cantante espera que esto también sea un llamado de atención para los padres y el público en general, para que los niños no sean víctimas de abuso por parte de adultos, como lo fue ella.

Sasha, aclaró que su denuncia, no se trata de un espectáculo, sino de una denuncia muy real y con consecuencias graves.

“Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo, no lo es, es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas, así que, en nombre de los niños y niñas que están siendo o han sido víctimas de abuso, yo les pido, con enorme cariño que elevemos el nivel de conversación. Les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo”

Debido a que se trata de un tema serio y doloroso para ella, espera que nadie quiera lucrar con esto al ponerlo en una serie sobre Timbiriche y envió un mensaje a la banda y a las televisoras.

“Se ha hablado de eso desde hace muchos años, pero todavía no hay nada concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa, porque esto haya sucedido enfrente de sus narices y lo hayan normalizado, de la misma manera, ahora quieran lucrar, estamos hablando de algo que es muy grave y que le pudo haber pasado a alguno de sus familiares, piensen en cómo se sienten mis familiares con todo lo que está pasando, entonces, por favor”

Los integrantes de Timbiriche, ya le han expresado su apoyo a Sasha. Mariana Garza dijo en una entrevista con Ventaneando que respeta el valor que tuvo para denunciar y la llamó ‘su hermana’.