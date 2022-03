Esto es lo que pedía Luis de Llano a las mujeres que buscaban alcanzar la fama

Sasha Sökol alzó la voz sobre el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano. La cantante tenía apenas 14 años cuando el productor, de entonces 39 años, inició una relación sentimental con ella que duró cuatro años.

La ex integrante de Timbiriche reveló que ella siempre se sintió “responsable de lo que pasó” pero dejó claro que no estaba dispuesta a callar más.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”, narra Sasha en su testimonio.

Sasha Sokol Sasha Sokol fue una de las primeras en integrarse al grupo Timbiriche, entre 1980 y 1981

Lo que sucedió entre la cantante y el productor era un secreto a voces pero la sociedad lo tenía tan normalizado que no hubo consecuencia alguna. Al contrario, Sasha siempre fue catalogada como “la niña problemática” e incluso los medios se enfocaron más en señalar la adicción a las drogas que padeció años después, antes de al productor.

Pero es ahora que en medio de la polémica han resurgido antiguas declaraciones de este que revelan que siempre se aprovechó de su posición de poder.

En 2012, el documental Gimme Tha Power, de la banda Molotov, expuso la condición que el productor le pedía a las chicas que acudían con él. Aunque la intención del material era contar la historia y el impacto del grupo de rock mexicano, terminó destapando el lado más oscuro de la industria.

De hecho, ellos mismos lanzaron la canción “El carnal de las estrellas” en la que señalan a Luis de Llano como el que “sólo quiere acostarse con ellas”.

“Si topas a un tipo de nombre De Llano, que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiera echartela atrás, no te dejes porque aún hay más” , rea una de las estrofas.

"El carnal de las estrellas", Molotov Enla canción "El carnal de las estrellas", la banda mexicana Molotov señala a Luis de Llano como "el que sólo quiere acostarse con ellas".

Cuando el locutor de radio y cineasta, Olallo Rubio, le preguntó a De Llano en el documental si la canción hablaba de él, respondió:

“Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperado. Entonces la siento y le digo tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar. Estás guapa; en las fotos te ves bien, tienes buen look”, narra.

Según el productor, para las audiciones les pedía darse una vuelta y sentarse, lo que las ponía nerviosas.

Luis de Llano Captura Luis de Llano en "Gimme the Power"

“Pues mira yo te voy a hacer rica y famosa pero tengo una condición, ‘¿una condición?’, me decían. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a hacer muy sincero y muy directo contigo: te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas (...) pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida”, comentó.

Laa confesiones de De Llano en entrevista con Yordi Rosado

Aunque en la reciente entrevista con Yordi Rosado, De Llano desmintió el mito de la glamorosa vida de los productores, entre lujos y conquistas.

“Tú te imaginas que el productor es un corrupto, sentando en su oficina con un puro y 20 viejas esperando afuera. ¡No es cierto, el productor se lleva unas friegas espantosas! Está desde las 8 de la mañana a las 2 de la mañana, si tu novela no tiene el éxito que quieres, te lleva el tren. Es más mito que otra cosa”, expresó.

En la misma entrevista, De Llano habló de cómo algunas mamás dejaban a sus hijas con él para que fueran catapultadas a la fama a cualquier costo. “Había de todo. Lo peor eran las mamás, perdón, ahí lo detengo. Las mamás que llegaban con sus hijas y ahí las sentaban... A mí varias mamás me dijeron y les dije señora, perdóneme pero está usted equivocada”, contó.