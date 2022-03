Ahora que la cantante Sasha Sokol decidió romper el silencio y revelar que sufrió de abuso por parte de Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, recordamos las veces en las que se habló de esta “relación”.

Cabe resaltar que por muchos años se manejó la versión de un “noviazgo” y, hasta cierto punto, casi nadie le prestó atención a las diferencias de edades.

Las veces que Sasha Sokol y Luis de Llano hablaron de su “relación”

Algo que también es importante mencionar es que, en diversas ocasiones, el productor aseguró que estuvieron juntos muy poco tiempo.

Mientras que hay otra versión que dice que en realidad fueron cuatro años.

Una de las primeras veces que Sasha habló fue para el programa “Historias Engarzadas”, en el que contó que comenzó a salir con Luis, cuando ella tenía 15 años, tras haber terminado su relación con Benny Ibarra, quien, por cierto, es sobrino del productor.

Sokol destacó que a su mamá no le gustaba esa relación, por lo que decidió mandarla a estudiar al extranjero.

En aquella ocasión, la cantante aseguró que Luis “quería lo mejor para ella” y que “era una relación importantísima para ambos”.

También llama la atención que Sasha mencionó que con respecto a la diferencia de edades “había cosas muy cercanas que hacían bien”.

A mediados de 2021, cuando se estaba hablando de la serie de Timbiriche, De Llano declaró que esto no aparecería, pues para él no era relevante dentro de la historia de la agrupación.

“No hay historia que contar. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hubo un enamoramiento, que digamos que fue platónico y profesional. ¿Por qué? Porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan, digo: ‘No, ahí no hay nada qué decir, fue muy simple’”, declaró al programa “Ventaneando”.

Las declaraciones del productor con Yordi Rosado

Lo que provocó que Sasha decidiera hablar de lo ocurrido fue una entrevista que tuvo De Llano con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Parte importante de la trayectoria de Luis como productor fue la creación de Timbiriche, lo que también implicaba hablar acerca de la relación con Sokol.

“Sí, tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito, hubo un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ‘Nada que ver’ y se acabó”, expresó De Llano minimizando lo que tuvo con la cantante.

Además, aseguró que la historia es diferente a como se cuenta. “No fue hasta que también inventaron una historia de ese tamaño. Yo ya no quiero ni hablarlo, me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, tienen que hablar de ‘pobrecita niña’… no es cierto”, agregó.

Contrastando con las declaraciones que dio a “Ventaneando”, ahora Luis dijo que estuvo con ella seis meses. “Imagínate que yo la tuviese dos años, no; fueron seis meses. No sé si ella se enamoró de mí, pero yo sí estuve un rato enamorado así, pero uno va enamorándose en la vida de mucha gente”, dijo.

Sasha Sokol decidió hablar

Fue con motivo del Día Internacional de la Mujer que la ex Timbiriche decidió hablar de aquella relación, confesando que en realidad sufrió abuso por parte del productor.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación (refiriéndose a la entrevista de Yordi). Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, dijo la artista.

La intérprete confesó que en realidad fueron cuatro años los que estuvieron juntos, desde que ella tenía 14 hasta su mayoría de edad.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, agregó.

También aclaró que, efectivamente, su mamá la sacó de la banda para alejarla de él, lo que implicó una pérdida muy grande para ella, pues la música era lo que le daba felicidad.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, expresó la artista.

Además, reveló que le costó mucho tiempo comprender lo que en realidad vivió. “¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”, reflexionó.