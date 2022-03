Sasha Sokol: Esta es la letra de la canción que narraría el abuso de Luis de Llano

Luego de que Sasha Sokol denunciara públicamente que fue víctima de Luis de Llano del abuso que sufrió de su parte cuando apenas tenía 14 años y empezaron una relación pese a que este le triplicaba la edad.

La ex Timbiriche usó sus redes para contar su verdad en medio del Día de la Mujer y alzar la voz por cada una de las que han sido víctimas dentro de la industria del entretenimiento y fuera de ella.

En medio del revuelo que ha causado su confesión y el respaldo de sus colegas, sus fans recordaron en redes sociales unos de sus temas en el que al parecer intentó dar un bosquejo de lo que había vivido con quien era su mánager.

‘Después de la Función’ forma parte de su álbum homónimo ‘Sasha’ de 1987 y es el tema que lleva a sus fans a pensar que Sasha cuenta parte de lo que sucedía en su vida privada.

“En un momento en que no hay que fingir, no sabría que decir pues ya nadie a mí me está escuchando”, inicia la letra de la canción que interpretó cuando solo tenía 17 años, edad en la que terminó su relación con Luis.

Un tema sombrío en el que al parecer la artista intentaba plasmar lo que había sido su romance y como huir en un avión le hace olvidar a su amor.

“Sale el avión que me llevará a donde yo pueda olvidar, el sentimiento que me está llamando. Pasan las horas, nada cambiará y en un silencio todo acabará. Después de la función hay que olvidar, mi gran amor, mi gran verdad. Y tantas cosas que no debo recordar, parece ser que somos de papel y una vez más escribiré dentro de mí todo lo que no puedo hablar, después de la función”, es parte del coro de la canción que delata que no puede hablar después de cada show y el que alimentando la teoría.

— Sasha Sokol