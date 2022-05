Mientras Belinda responde a quienes la critican, Nodal abre la puerta a posible reconciliación

Belinda y Christian Nodal Los artistas ya no estrenarán su tema juntos, sino que él lo hará de la mano de Tini.- Instagram

Desde el término de su compromiso Belinda y Nodal han seguido con sus vidas por separado, mientras que la cantante protagoniza la serie ‘Bienvenidos al Edén’, Nodal se mudó a España para continuar con su trabajo en la música. Sin embargo no todo parece haber terminado por completo entre los dos, pues el famoso reveló que no descarta la posibilidad de una reconciliación.

Belinda y Nodal rehacen su vida tras su separación pero no descartan una reconciliación

Nodal reveló en una entrevista con Francisca Lachapel, que a pesar de su separación con Belinda, ambos han tenido pláticas y no han perdido el contacto completamente.

“Pues charlas hemos tenido, pero es que no sé... Son cosas que van de la vida”

Cuando la conductora preguntó si seguían hablando, él contestó:

“Mmmm, no. Hemos tenido pláticas, pero no sé en qué posición nos ponga la vida”

Al ser cuestionado sobre una posible reconciliación con Belinda, el cantante no lo descartó, aunque también dejó ver que no sería algo que sucedería pronto.

“No es un no definitivo, ni tampoco un sí definitivo... Nomás lo que diga la vida, ¿Me entiendes?”

Por su parte Belinda habló de los ataques que sufrió tras la separación, en una entrevista con el programa De primera mano, la famosa dijo que esto la llevó a alejarse de redes sociales.

“Lo recomiendo, que de repente, no es que te vayas para siempre, pero estas un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote… al final te da mucha paz, mucha tranquilidad”

La intérprete de ‘Edén’ dijo que las personas a veces juzgan sin saber la verdad y esto puede dañar a otros y envió un mensaje a su público.

“Juzgan sin conocer, cómo atacan, es algo muy lamentable, es doloroso, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras y levantar la voz, no quedarse calladas. Aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno qué decir, a veces es mejor quedarse callado. Las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas para no herir a las personas”

Al mismo tiempo recordó que a pesar de que lleva varios años en la industria del entretenimiento, sigue siendo una persona y los ataques le afectan como a cualquiera.

“Yo soy muy guerrera cuando tengo que ser guerrera pero también soy muy sensible. También soy una mujer con un corazón, también tengo sentimientos y no soy de piedra”

Sobre sus planes y sus nuevos proyectos la famosa declaró que está pasando por una etapa de cambios y vendrán cosas mejores para ella. En una entrevista para El Universal dijo:

“Viene una Belinda renovada, porque a mí me ha gustado renovarme y aprender de cada paso que he dado”

La pareja anunció su separación y fin de su compromiso por medio de un mensaje que Nodal publicó en redes sociales, tras el cual se desató polémica sobre los motivos de su ruptura.