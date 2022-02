Belinda rompe el silencio y se pronuncia tras su relación con Nodal

Un día antes de San Valentín el mundo del espectáculo se estremeció con la ruptura de la relación entre los artistas Christian Nodal y Belinda. Aunque ninguno de los cantantes ha señalado las razón, medios internacionales han especulado sobre un tema meramente económico.

La también actriz fue la más criticada en redes sociales, muchos la tacharon de interesada y ser culpable de ilusionar a sus parejas. De su parte, recién hubo un pronunciamiento oficial este miércoles 16.

En primera instancia agradeció el amor y apoyo de sus fans. Agregó que su carácter introvertido no permite que salga a exponer sus emociones pero no quiere decir que no siente el final de este camino con el cantante mexicano.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie sabe que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”.

Añadió que arranca una nueva etapa en su vida. Su enfoque será lo profesional y sanar a nivel espiritual. Aprovechó para citar a la escritora Simone de Beauvoir para poner fin a este ciclo.

“Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

“Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrase, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, cómo para el hombre, fuente de vida”.

Beli y Nodal empezaron su romance en el 2020. La pareja era una de las más seguidas por la prensa rosa, más aún cuando se confirmó su matrimonio. Lastimosamente, esta fase no pudo concretarse; se desconoce si la cantante regresará el anillo de 3 millones de dólares a su expareja.