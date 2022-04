¿Belinda y Danna Paola en la versión mexicana de “Mean Girls”? Esto es lo que se sabe

Belinda y Danna Paola fueron parte de la adolescencia de muchos, pues cada una tuvo un gran éxito en las telenovelas infantiles y juveniles, por lo que ahora es posible que ambas protagonicen una nueva versión de “Mean Girls”, la película que Lindsay Lohan estelarizó en 2004.

Así que te compartimos todo lo que se sabe sobre esta producción.

De acuerdo con información revelada por Alejandro Gou, esta adaptación será en teatro y lo único que falta para que sea una realidad es que le vendan los derechos para hacerla.

Pues el productor aseguró que ambas actrices ya aceptaron formar parte de la puesta en escena.

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo, porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, dijo Gou en un encuentro con diversos medios, durante la última función de “José, El Soñador”, protagonizada por Carlos Rivera y que pronto será sustituido por Kalimba.

El productor aseguró que tiene una excelente relación con ambas estrellas, por lo que, contrario a lo que muchos podrían pensar, será muy fácil tenerlas a las dos en escena.

“Danna y yo somos muy amigos… ella estuvo conmigo en ‘Hoy no me puedo levantar’, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera. Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer ‘Mean Girls’. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer ‘Mentiras’. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, agregó Gou.