Regé-Jean Page revela qué fue lo que más le gustó de estar en ‘Bridgerton’ y qué extraña

La serie ‘Bridgerton’ sigue causando reacciones incluso entre quienes han formado parte de ella. Tal es el caso del reconocido y guapo actor Regé-Jean Page quien cautivó en la primera temporada con su papel del duque de Hastings, pero que también dejó un vació tras su despedida inesperada de este proyecto de Netflix.

Y es que como ya se ha comentado en reiteradas oportunidades, esta importante figura se despidió de esta trama basada en las novelas de Julia Quinn para continuar con una apretada agenda de producciones que surgieron tras el impacto causó con su participación en esta historia romántica de época y aunque aún hay quienes lo extrañan, éste dejó claro que se fue por la puerta grande y dejó grandes amigos, así como gratos recuerdos de esta interpretación.

Por eso, recientemente se revelaron algunas de las más recientes declaraciones que ha hecho esta estrella sobre la continuación de esta historia y lo honrado que se siente de haber formado parte de ella, pero también dejó claro que extraña a sus compañeros, así como la dinámica, así como la empatía que se generó con esta producción.

Regé-Jean Page se siente honrado de formar parte de ‘Bridgerton’

En la serie ‘Bridgerton’ Page logró interpretar de forma magistral a este personaje tan seductor, romántico y que generó tanta empatía con el público, por eso para él desprenderse de él le resultó muy complicado hasta el punto de que aún asegura añora estar de vuelta, pero le resulta complicado, pues posee una apretada agenda que le impide estar de nuevo en pantalla con esta prestigiosa familia.

Incluso, señaló que una de las situaciones que más extraña es el usar cada uno de los vestuarios tan elegantes que le tocó lucir en esta historia. Y también disfruto mucho el ejercitarse, estar a tono para poder grabar las escenas en las que se muestra boxeando junto con su fiel amigo Will quien tenía un sitio de luchas clandestinas a las que le gustaba asistir para despejar su mente y formar parte de las apuestas.

“Fue muy divertido hacer algo tan físico y agotador, así como entrar en el juego tan visceral con los demás actores”, dijo el actor en recientes entrevistas y así lo reseñó el portal Vader. Por si fuera poco, reiteró que le encantó apoyar este tipo de tramas en las que el amor siempre triunfa y demuestra que es capaz de unir a quienes están dispuestos a confiar en el romance. “Eso me pareció maravilloso, porque es algo que necesitamos siempre reforzar en la vida”, añadió.

Este destacado actor también reveló que hay quienes aún no lo ubican en otros personajes que no sean el del duque de Hastings, pues ha sido uno de los más significativos de su carrera, pese a que ya se ha desligado por completo de él. Sin embargo, esto es algo que no le quita el sueño, pero sí en lo que se ha enfocado, pues quiere mostrarse versátil, auténtico e inolvidable tal y como hasta ahora lo ha logrado en su imparable carrera.